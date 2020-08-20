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Ситуация в Беларуси: Лукашенко не захотел говорить с Меркель

Ситуация в Беларуси: Лукашенко не захотел говорить с Меркель
Обновлено 00:00 Сегодня Телеграф
Канцлер ФРГ Ангела Меркель сказала, что президент Беларуси Александр Лукашенко не захотел проводить с ней телефонный разговор.

"Я сейчас не вижу для себя роли в качестве посредника, поскольку Лукашенко отказался говорить со мной, о чем я жалею. С нашей стороны, мы все сделаем для продвижения национального диалога", - сказала Меркель после встречи с лидерами стран ЕС, пишет Reuters.

Меркель также отметила, что предупредила Президента РФ Владимира Путина, что военное вторжение "усложнит" дела.

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Президент Беларуси Александр Лукашенко сейчас координирует свои действия с президентом РФ Владимиром Путиным в рамках Союзного государства и ОДКБ.

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Лукашенко призвал руководство западных стран, которые его осуждают, не лезть в чужие дела, а заниматься своими.

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Все по теме:

Германия, Ангела Меркель, Беларусь, Александр Лукашенко.

Автор:

Телеграф
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