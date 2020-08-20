Ситуация в Беларуси: Лукашенко не захотел говорить с Меркель

Канцлер ФРГ Ангела Меркель сказала, что президент Беларуси Александр Лукашенко не захотел проводить с ней телефонный разговор.

"Я сейчас не вижу для себя роли в качестве посредника, поскольку Лукашенко отказался говорить со мной, о чем я жалею. С нашей стороны, мы все сделаем для продвижения национального диалога", - сказала Меркель после встречи с лидерами стран ЕС, пишет Reuters.

Меркель также отметила, что предупредила Президента РФ Владимира Путина, что военное вторжение "усложнит" дела.

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