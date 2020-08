Возле гробницы царя Агамемнона в Микенах вспыхнул лесной пожар (Видео)

По сообщениям местных СМИ, пожар начался возле гробницы Агамемнона, царя Микен, убитого во время Троянской войны, после чего с места археологических раскопок эвакуировали посетителей.

Пожарная служба сообщила, что на месте работают 27 пожарных, задействовано девять пожарных машин, два самолета и один вертолет.

We’ve had to leave the area, Wildfire breaks out in Mycenae, how sad and worrying! Pls Save the old civilisation #greece #mycenae #wildfire pic.twitter.com/TlMFhWiGPR

По словам пожарных, ветер уводил огонь от места археологических раскопок.

We were just having a tour in Archeological site in Mycenae, Mykines when the wildfire appeared :( then we had to evacuate! pic.twitter.com/tEaAMyuMjs

