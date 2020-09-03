COVID-19: В Британии зафиксировали наибольшее с начала лета количество заражений

За последние сутки в Британии зафиксировали 1 735 новых случаев коронавируса - это самое большое количество с 4 июня. Об этом сообщает BBC.

Данные правительства Великобритании показывают, что в течение последних 24 часов в стране зафиксировано 1 735 новых случаев болезни COVID-19 - по сравнению с 1 508 днем ранее.

Это количество новых случаев является самым высоким с 4 июня.

За последние сутки в Британии было зафиксировано 13 смертей вследствие пандемии.

Ранее сообщалось, в Украине по состоянию на утро четверга, 3 сентября, зафиксирован очередной антирекорд: 54 умерших от Covid-19 за сутки. При этом на утро четверга выявлено 2 430 инфицированных коронавирусом за сутки, 859 человек из числа ранее заболевших выздоровели.

Также сообщалось, что за прошедшие 24 часа в Молдове выявлено 632 новых случая заражения COVID-19, еще 12 человек скончались.

Как сообщалось, что Минздрав Польши сократил срок обязательного карантина до 10 дней.