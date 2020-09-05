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Эпидемия COVID-19: в Чехии рекордное количество зараженных за сутки

Эпидемия COVID-19: в Чехии рекордное количество зараженных за сутки
Обновлено 14:31 Сегодня Телеграф
Впервые с начала пандемии в Чехии выявили более 700 зараженных COVID-19 за сутки. Об этом сообщают в Associated Press.

За последние 24 часа в стране подтвердился COVID-19 у 798 человек, это рекордно высокое число заразившихся за один день. 

На этой неделе в стране растет число заразившихся день ото дня, еще в прошлое воскресенье в Чехии выявили более 100 заразившихся, а затем все больше и больше, и в конце недели двое суток подряд в Чехии выявляли более 600 случаев заражения COVID-19.

Власти страны уже ввели новые ограничительные меры в Праге, теперь в магазинах и торговых центрах граждане обязаны носить маски.

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Бары, рестораны и ночные клубы будут закрыты с полуночи до 6 утра.

В Чехии с начала пандемии зарегистрировали более 27,2 тыс. случаев заражения COVID-19, скончались 429 человек.

Ранее, в Минске проходит новая акция протеста на поддержку арестованных студентов прямо внутри Минского лингвистического университета 4 сентября.

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Чехия, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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