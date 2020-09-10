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За день до начала: Сербия отказалась от совместных военных учений с РФ и Беларусью

За день до начала: Сербия отказалась от совместных военных учений с РФ и Беларусью
Обновлено 03:45 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер
Власти Сербии приняли решение о заморозке всех планов по проведению военных учений, запланированных на ближайшее время.

"В ближайший период мы не будем принимать участия ни в каких учениях или военных мероприятиях с НАТО, ОДКБ, Россией, США, Китаем, ЕС — ни с Востоком, ни с Западом", - заявил министр обороны Сербии Александар Вулин, слова которого приводит Euroradio.

Планировалось, что сербские военные примут участие в белорусско-российско-сербских учениях "Славянское братство - 2020", которые пройдут 10-15 сентября. Таким образом, сербская сторона отказалась от участия в учениях за день до их начала.

Ранее ЕС требовал от Белграда не участвовать в совместных учениях с Беларусью.

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9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. По окончательным данным центризбиркома страны Тихановская набрала 10,1% голосов избирателей. Александр Лукашенко получил 80,1% голосов.

С последними новостями из Белаурси можно ознакомиться здесь.

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Все по теме:

Сербия, Россия, Беларусь, Александар Вулин.

Автор:

Телеграф
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