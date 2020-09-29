"Она была очень смелой": Макрон хочет встретиться с Тихановской

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о намерении 29 сентября провести встречу с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской.

Как пишет Bloomberg, встреча должна состояться в столице Литвы Вильнюсе.

"Я встречусь с ней, она была важной фигурой последние несколько недель и очень смелой. Я хочу признать ее роль, отвагу ее и других белорусских женщин", - объяснил Макрон.

Президент Франции подчеркнул, что будет пытаться противостоять России и убеждать в этом лидеров Европейского Союза.

Макрон также поддержал введение персональных санкций против белорусских топ-чиновников, вспомнив роль России, которая помогает Александру Лукашенко удерживать власть.

Напомним, ранее Макрон выразил поддержку протестующим в Беларуси и высказал мнение, что Лукашенко придется уйти.

В ответ Лукашенко едко ответил Макрону, напомнив о "желтых жилетах".

После того как Центризбирком объявил Лукашенко президентом Беларуси (80% голосов) десятки тысяч людей выходят на протесты с требованием повторного голосования.

Лукашенко провел тайную инаугурацию и поклялся в верной службе белорусскому народу.