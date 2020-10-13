В мире зафиксировали первый случай смерти после повторного заражения коронавирусом

В Нидерландах скончалась женщина, которая повторно заразился коронавирусом. Агентство BNO News отмечает, что это первая смерть от повторного заболевания COVID-19 в мире.

По данным агентства, пациентка, 89-летняя женщина, страдавшая также от макроглобулинемии Вальденстрема - редкой формы лимфомы.

Летняя женщина поступила в больницу с лихорадкой и сильным кашлем ранее в этом году. Она сдала тест на коронавирус, который оказался положительным. Женщина провела в больнице пять дней, после чего симптомы, кроме усталости, исчезли, и ее выписали.

Почти два месяца спустя у жительницы Нидерландов вновь повысилась температура, она жаловалась также на кашель и одышку. За два дня до ухудшения самочувствия женщина начала новый курс химиотерапии. Ее госпитализировали.

Пациентка снова получила положительный результат теста на наличие COVID-19. На восьмой день состояние женщины ухудшилось, а через две недели она умерла.

Ученые сравнили оба теста и установили, что генетические склады вируса различаются, что подтверждает, что женщина была повторно инфицирована коронавирусной инфекцией.

Следует заметить, что в течение октября число ежедневно выявленных случаев заражения коронавирусом в Нидерландах - растет. Как и во многих других странах Европы. Например, в понедельник тест на коронавирус оказался положительным в 6854 жителей Нидерландов, почти на 500 больных больше, чем днем ранее.

Из-за постоянного роста числа инфицированных, неделю назад в стране был введен ряд ограничительных мер, которые, как ожидается, во вторник будут усилены.

Как сообщалось, по состоянию на утро 13 октября в Украине с начала пандемии подтверждено целом 270 587 случаев коронавируса, учитывая 5 122 летальные, а выздоровели уже 116 562 человек.