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Теракт в Вене: очевидцы рассказали о нападении

Теракт в Вене: очевидцы рассказали о нападении
08:22 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

В центре Вены случилась серия нападений на людей, что определили как спланированный теракт. В результате нападения вечером в понедельник 15 прохожих получили тяжелые травмы, число жертв - как минимум трое.

Раввин Шломо Хофмайстер рассказал местному изданию, что неизвестные открыли стрельбу на улице там, где находятся кафе и бары.

"У всех этих баров стоят столы на улице. Этот вечер был последним вечером перед вступлением в силу ограничений в связи с коронавирусом", - сказал он.

Известно, что с полуночи в Австрии должны были прекратить работу гастрономические заведения из-за пандемии COVID-19. Таким образом на улицах было большое количество людей, "большинство хотели воспользоваться возможностью "выйти на свободу".

"По крайней мере, один злоумышленник - очень трудно сказать, сколько их было - стрелял в людей, которые сидели перед барами и пабами в Бермудском треугольнике"", - сказал Хофмайстер.

Затем люди в панике побежали к решетке, а нападавшие последовали за ними. По словам Хофмайстера, в барах все еще продолжалась стрельба. Он вызвал полицию.

"Неожиданно повсюду в подъездах разместились спецподразделения. Полиция вызывала всех раненых, и я слышал крики из баров: "Да, здесь двое раненых! А вот еще и", - сообщил он в комментарии местному изданию.

Чуть дальше, на Богнергассе, паб-сад перед "Черным верблюдом" был полон. Хозяин заведения Питер Фризе сразу учуял неладное, однако не успел ничего сделать, как повсюду началась паника.

"Вдруг столы взорвало, все вбежали из бара, в туалеты, в подвал", - рассказал он.

Начальник полиции Вены Герхард Пюрст объявил, что преступник был "нейтрализован" в 20.09 - примерно через девять минут после начала кровавой бойни. Семь полицейских использовали огнестрельное оружие.

Личность нападавшего теперь известна. Отмечается, что террорист был в связи с ИГИЛ.

Стрельба в Австрии: за атакой могут стоять джихадисты

На случившееся уже отреагировали президенты США и Украины. 

"В это тяжелое время Украина поддерживает Австрию. Мои соболезнования пострадавшим во время ужасающего теракта в Вене", - написал глава украинского государства Владимир Зеленский.

Дональд Трамп в свою очередь отметил, что в мире должен немедленно прекратиться террор.

"Мы молимся с жителями Вены после еще одного гнусного террористического акта в Европе. Эти злые нападения на невинных людей должны прекратиться. США вместе с Австрией, Францией и всей Европой борются с террористами, включая радикальных исламских террористов", - написал он.

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Теракт, Австрия, Вена.

Автор:

Телеграф
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