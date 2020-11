Теракт в Вене: очевидцы рассказали о нападении

В центре Вены случилась серия нападений на людей, что определили как спланированный теракт. В результате нападения вечером в понедельник 15 прохожих получили тяжелые травмы, число жертв - как минимум трое.

Раввин Шломо Хофмайстер рассказал местному изданию, что неизвестные открыли стрельбу на улице там, где находятся кафе и бары.

"У всех этих баров стоят столы на улице. Этот вечер был последним вечером перед вступлением в силу ограничений в связи с коронавирусом", - сказал он.

Известно, что с полуночи в Австрии должны были прекратить работу гастрономические заведения из-за пандемии COVID-19. Таким образом на улицах было большое количество людей, "большинство хотели воспользоваться возможностью "выйти на свободу".

"По крайней мере, один злоумышленник - очень трудно сказать, сколько их было - стрелял в людей, которые сидели перед барами и пабами в Бермудском треугольнике"", - сказал Хофмайстер.

Затем люди в панике побежали к решетке, а нападавшие последовали за ними. По словам Хофмайстера, в барах все еще продолжалась стрельба. Он вызвал полицию.

"Неожиданно повсюду в подъездах разместились спецподразделения. Полиция вызывала всех раненых, и я слышал крики из баров: "Да, здесь двое раненых! А вот еще и", - сообщил он в комментарии местному изданию.

Чуть дальше, на Богнергассе, паб-сад перед "Черным верблюдом" был полон. Хозяин заведения Питер Фризе сразу учуял неладное, однако не успел ничего сделать, как повсюду началась паника.

"Вдруг столы взорвало, все вбежали из бара, в туалеты, в подвал", - рассказал он.

Начальник полиции Вены Герхард Пюрст объявил, что преступник был "нейтрализован" в 20.09 - примерно через девять минут после начала кровавой бойни. Семь полицейских использовали огнестрельное оружие.

Личность нападавшего теперь известна. Отмечается, что террорист был в связи с ИГИЛ.

На случившееся уже отреагировали президенты США и Украины.

In this trying time, #Ukraine stands with #Austria . My condolences to those struck during the hideous terror attack in Vienna.

"В это тяжелое время Украина поддерживает Австрию. Мои соболезнования пострадавшим во время ужасающего теракта в Вене", - написал глава украинского государства Владимир Зеленский.

Our prayers are with the people of Vienna after yet another vile act of terrorism in Europe. These evil attacks against innocent people must stop. The U.S. stands with Austria, France, and all of Europe in the fight against terrorists, including radical Islamic terrorists.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 3, 2020