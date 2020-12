В немецком Трире авто на скорости въехало в толпу, есть погибшие: первые фото и видео с места

Во вторник, 1 декабря, в немецком городе Трир автомобиль влетел в толпу людей, по предварительной информации двое человек погибли, еще по меньшей мере десять получили ранения.

Об этом сообщает Volksfreund.

По словам очевидца, темно-серый Range Rover промчался на большой скорости по улице Флейшштрассе. Он рассказал, что людей "швыряло в воздух".

Отмечается, что на этой улице традиционно проходит рождественский рынок, однако в этом году его отменили из-за пандемии.

Официальных сообщений о том, что это был теракт не поступало.

VIDEO - Car plowed through pedestrians in #Trier. Scene of the aftermath.pic.twitter.com/SbfDF5Rqb1

— Disclose.tv (@disclosetv) December 1, 2020