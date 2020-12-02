Готовился атаковать людей и в колледже: выяснились планы украинца, напавшего на студентов в Польше

Преступник, устроивший кровавые разборки с участием украинских студентов в Жешуве (Польша), не собирался отанавливаться и планировал напасть на студентов колледжа.

Об этом сообщает местное издание Se.pl.

Так, по информации издания, преступник собирался атаковать колледжи.

Известно, что во время допроса 19-летний Александр С. признал свою вину и рассказал, как все было. В полиции пока не раскрывают истинных мотивов нападавшего. Оба пострадавших студента - 19-летний и 21-летний украинцы - продолжают находиться в больнице. Один из них продолжает находиться в тяжелом состоянии.

Как пишет издание, полицейские установили свидетелей, которые могли располагать информацией об инциденте.

Как сообщал "Телеграф" преступник, устроивший вооруженное нападение на студентов из Украины, несмотря на то, что первоначально скрылся с места ЧП через балкон, позже сам сдался копам.

При этом, преступника арестовали на ближайшие три месяца. За покушение на двойное убийство ему грозит от 8 до 25 лет вплоть до пожизненного заключения.