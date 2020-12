Момент взрыва кислорода в коронавирусной больнице в Турции попал на видео

В субботу, 19 декабря, в турецком Газиентепе произошел взрыв и пожар в отделе интенсивной терапии одной из больниц, где проходили лечение больные коронавирусом. Вследствие происшествия погибло 9 человек.

Об увеличении числа погибших сообщило агентство Anadolu в твиттер.

Death toll from fire in intensive care unit in southeastern Turkey rises to 9, says health minister pic.twitter.com/kKLJyIQGd2

— ANADOLU AGENCY (ENG) (@anadoluagency) December 19, 2020