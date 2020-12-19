Скачать
Суббота, 19.12.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
В Чаплинке дотла сгорела главная елка города: горожане подозревают поджог (видео)
В Чаплинке дотла сгорела главная елка города: горожане подозревают поджог (видео)
Шторма как и не было: появились свежие фото и видео моря в Кирилловке
Шторма как и не было: появились свежие фото и видео моря в Кирилловке
Это конец: звезда «Дизель шоу» признался, пойдет ли в политику
Это конец: звезда «Дизель шоу» признался, пойдет ли в политику
Ливерпуль забил семь голов лондонской команде в АПЛ (видео)
Ливерпуль забил семь голов лондонской команде в АПЛ (видео)

Момент взрыва кислорода в коронавирусной больнице в Турции попал на видео

Момент взрыва кислорода в коронавирусной больнице в Турции попал на видео
Обновлено 15:37 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

В субботу, 19 декабря, в турецком Газиентепе произошел взрыв и пожар в отделе интенсивной терапии одной из больниц, где проходили лечение больные коронавирусом. Вследствие происшествия погибло 9 человек. 

Об увеличении числа погибших сообщило агентство Anadolu в твиттер. 

"Число погибших в результате пожара в отделении интенсивной терапии на юго-востоке Турции увеличилось до 9, сообщил министр здравоохранения", - говорится в сообщении. 

Вместе с тем, в сети показали момент взрыва. 

Все погибшие пациенты - люди преклонного возраста. Самому молодому из них 56 лет, а старшему - 85. 

Оставшихся пациентов перевели в другие больницы. 

Как сообщалось ранее, в Кабуле произошел теракт, вследствие которого погибли не менее 15 человек

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Турция, Взрыв, Газиентеп.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Каспаров назвал единственную причину, по которой Путин добровольно отдаст власть
02 В Украине рассказали, как война за Карабах может помочь вернуть Донбасс
03 В центре Москвы крупный пожар: очевидцы сняли видео
04 Большой сделки между США и Россией не будет, вопрос Донбасса Байден не решит, - Сергей Толстов
05 День Святого Николая 2020: поздравления в прозе и стихах
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Момент взрыва кислорода в коронавирусной больнице в Турции попал на видео
Момент взрыва кислорода в коронавирусной больнице в Турции попал на видео
Поможет ли Байден Зеленскому избежать экономического краха в Украине: озвучен прогноз
Поможет ли Байден Зеленскому избежать экономического краха в Украине: озвучен прогноз
Люди Трампа напоследок приготовили неприятный сюрприз для россиян
Люди Трампа напоследок приготовили неприятный сюрприз для россиян
Виктории Бекхэм понадобилась помощь врачей из-за диеты
Виктории Бекхэм понадобилась помощь врачей из-за диеты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь