Момент взрыва кислорода в коронавирусной больнице в Турции попал на видео

В субботу, 19 декабря, в турецком Газиентепе произошел взрыв и пожар в отделе интенсивной терапии одной из больниц, где проходили лечение больные коронавирусом. Вследствие происшествия погибло 9 человек.

Об увеличении числа погибших сообщило агентство Anadolu в твиттер.

Death toll from fire in intensive care unit in southeastern Turkey rises to 9, says health minister pic.twitter.com/kKLJyIQGd2 — ANADOLU AGENCY (ENG) (@anadoluagency) December 19, 2020

"Число погибших в результате пожара в отделении интенсивной терапии на юго-востоке Турции увеличилось до 9, сообщил министр здравоохранения", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, в сети показали момент взрыва.

Все погибшие пациенты - люди преклонного возраста. Самому молодому из них 56 лет, а старшему - 85.

Оставшихся пациентов перевели в другие больницы.

Как сообщалось ранее, в Кабуле произошел теракт, вследствие которого погибли не менее 15 человек.