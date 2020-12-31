Еще два дома упали в воронку: новые подробности о пострадавших оползня в Норвегии

В результате серьезного оползня, который произошел в среду утром, 30 декабря, на юге Норвегии, в Ерруме, эвакуировали 900 человек, еще 10 потрадали и 11 пропали без вести.

Об этом сообщает ВВС.

Спасатели продолжают поиск пропавших без вести, в том числе и детей. На данный момент из села эвакуировали уже около 900 человек.

"Мы совершенно уверены, что в пострадавшем районе есть люди, но мы не знаем, все ли 11 там или их число меньше", - поделились деталями поисковой операции в местной полиции, отметив, что размер оползня составляет 300 на 700 метров.

Накануне жители позвонили в службы экстренной помощи и сообщили им, что их дома двигаются. Днем в среду, 30 декабря, два дома рухнули в воронку, образовавшуюся в результате оползня.

Ситуация все еще остается настолько нестабильной, что спасательную операцию приходится проводить только с помощью вертолета. Представители местного муниципалитета предупредили, что до 1500 человек еще придется эвакуировать, если в ближайшее время ситуация не улучшится.

Как сообщал "Телеграф", ранее в Хорватии за последние три дня произошла серия землетрясений.

Также из-за землетрясения оказалось поврежденным здание украинского посольства в Хорватии.