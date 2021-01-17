Скачать
Воскресенье, 17.01.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Кабмин готовит новое решение по газу: что известно о планах правительства
Кабмин готовит новое решение по газу: что известно о планах правительства
Главные события недели: США ввели санкции из-за "пленок Деркача", Санду посетила Киев, тарифные протесты
Главные события недели: США ввели санкции из-за "пленок Деркача", Санду посетила Киев, тарифные протесты
Поклонники Бузовой устроили перепалку со сторонниками Навального во "Внуково" (видео)
Поклонники Бузовой устроили перепалку со сторонниками Навального во "Внуково" (видео)
Бавария с трудом переиграла Фрайбург (видео)
Бавария с трудом переиграла Фрайбург (видео)

В Италии предприниматели взбунтовались против карантина: что творится в этой стране

В Италии предприниматели взбунтовались против карантина: что творится в этой стране
Обновлено 23:03 Сегодня Телеграф

Итальянские предприниматели начинают "бунтовать" против карантинных ограничений. 

Об этом написала организатор гастрономических туров в Италии Екатерина Звезда, которая проживает в Милане. 

Она сообщила, что вопреки объявлению в трех регионах страны "красной зоны", владельцы баров и ресторанов "борзо, но с соблюдением санитарных норм" начинают работу. 

"Со вчерашнего дня многие заведения предлагают даже такое забытое гилти плеже, как ужин. Выписывайте штрафы, говорят владельцы, мы готовы оспаривать их вместе с адвокатами", - пишет она. 

Помимо того, отмечает Звезда, заведения заполняются посетителями, которые готовы поддерживать бизнес даже под угрозой штрафа в 400 евро (13,6 тысяч гривен). 

"Уже заявлено 40000 ресторанов и баров, которые рискнули открыться". - подытожила она. 

В комментариях к записи пользователи сети поделились информацией о том, как обстоят дела в других регионах мира. 

Напомним, ранее недовольство локдауном в Украине высказывала "нардеп" Слуги народа Елизавета Богуцкая.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Просмотры: 149

Все по теме:

Италия, Коронавирус, Covid-19, Екатерина Звезда.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Битва за Харьков: кто займет место Кернеса
02 Друг Путина Шредер удивил заявлением про Крым
03 Кабмин готовит новое решение по газу: что известно о планах правительства
04 Пробиты легкие и перерезано горло: в Одессе ночью убили мужчину (фото)
05 "Вся постель мокрая": украинцев возмутили условия в поезде Ворохта-Киев (фото, видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Итоги дня 17 января: регуляция цен на газ, крушение судна с украинцами и возвращение Навального
Итоги дня 17 января: регуляция цен на газ, крушение судна с украинцами и возвращение Навального
Люди прыгали из окон: в Одессе загорелась гостиница (фото, видео)
Люди прыгали из окон: в Одессе загорелась гостиница (фото, видео)
Спасибо, что не грохнули: в сети обсуждают возвращение и задержание Навального
Спасибо, что не грохнули: в сети обсуждают возвращение и задержание Навального
Украинцев ждут &quot;непристойные&quot; морозы: прогноз погоды на начало новой недели
Украинцев ждут "непристойные" морозы: прогноз погоды на начало новой недели
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь