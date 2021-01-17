В Италии предприниматели взбунтовались против карантина: что творится в этой стране

Итальянские предприниматели начинают "бунтовать" против карантинных ограничений.

Об этом написала организатор гастрономических туров в Италии Екатерина Звезда, которая проживает в Милане.

Она сообщила, что вопреки объявлению в трех регионах страны "красной зоны", владельцы баров и ресторанов "борзо, но с соблюдением санитарных норм" начинают работу.

"Со вчерашнего дня многие заведения предлагают даже такое забытое гилти плеже, как ужин. Выписывайте штрафы, говорят владельцы, мы готовы оспаривать их вместе с адвокатами", - пишет она.

Помимо того, отмечает Звезда, заведения заполняются посетителями, которые готовы поддерживать бизнес даже под угрозой штрафа в 400 евро (13,6 тысяч гривен).

"Уже заявлено 40000 ресторанов и баров, которые рискнули открыться". - подытожила она.

В комментариях к записи пользователи сети поделились информацией о том, как обстоят дела в других регионах мира.

Напомним, ранее недовольство локдауном в Украине высказывала "нардеп" Слуги народа Елизавета Богуцкая.