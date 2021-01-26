Заболевшего коронавирусом украинца выдворили из съемного жилья в Польше

Украинца, снимавшего квартиру недалеко от Варшавы, заставили съехать из-за того, что он заболел коронавирусом.

Об этом сообщает "Польское радио".

Украинец тут же обратился к участковому и рассказал, что ему негде ночевать. По словам украинца, с вещами он остался на улице, потому что ему не обеспечили обещанного владельцем квартиры транспорта для поездки на другое место жительства.

По данным полиции, сожители украинца, чтобы не сидеть на самоизоляции, закрыли двери квартиры перед носом мужчины и не пустили его внутрь. У украинца также имеется справка о том, что он действительно болен COVID-19.

По словам гражданина Украины, он попал в больницу в связи с несчастным случаем на работе. Там ему сделали тест, который подтвердил заражение коронавирусом. После этого скорая помощь привезла его в квартиру, где он раньше жил и где должен был отбывать самоизоляцию.

Постоялец тут же рассказал своему арендатору о болезни, тот сказал ему собрать вещи, мол, его отвезут в другую квартиру, дабы он там отбывал термин самоизоляции. Когда украинец вышел на улицу со своим багажом, обещанный транспорт не появился, а когда он хотел вернуться в съемную квартиру, его сожители, опасаясь изоляции, не пустили его.

После обращения в полицию, арендатора принудили пустить украинца в квартиру и всех постояльцев, проживающих в ней, закрыли на самоизоляцию.

Напомним, с 23 января, в Польше отменили обязательный 14-дневный карантин из-за коронавируса для людей, приезжающих в страну. Однако для въезда все равно необходимо иметь при себе отрицательный тест на COVID-19.

Как сообщал "Телеграф", в Украине 24 января закончился локдаун. При этом ряд запретов продолжают оставаться в силе.