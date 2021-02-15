Свели счеты: в Польше граждане Грузии устроили поножовщину, пострадали украинцы

В центре города Серакув, на западе Польши, группа граждан Грузии напала с ножами на нескольких украинцев. В результате инцидента граждане Украины получили травмы различной степени тяжести.

Об этом сообщает "Polskie Radio".

Так, квартет граждан Грузии напали на трех украинцев с использованием острых предметов, вероятно, ножей. После драки преступники скрылись с места происшествия, оставив окровавленных мужчин.

Известно, что один из раненых украинцев после инцидента прибежал в соседний магазин и попросил о помощи. Полицию и "скорую" вызвал один из очевидцев происшествия. Пострадавших с многочисленными ножевыми ранениями госпитализировали, а одного из них уже даже прооперировали.

Позже правоохранители задержали злоумышленников, которые оказались гражданами Грузии, работниками местных фирм.

Злоумышленникам предъявили обвинения, за которые им грозит от шести месяцев до восьми лет тюрьмы.

Как сообщал "Телеграф", ранее в Польше напали на украинских студентов. Преступник, устроивший вооруженное нападение на студентов из Украины, несмотря на то, что первоначально скрылся с места ЧП через балкон, позже сам сдался копам.

При этом, преступника арестовали на ближайшие три месяца. За покушение на двойное убийство ему грозит от 8 до 25 лет вплоть до пожизненного заключения.