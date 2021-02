Разграбленные магазины, столкновения с полицией: Барселону сотрясают массовые протесты (видео)

В Испании пятые сутки идут акции протеста против задержания рэпера Пабло Аселя, осужденного за прославление терроризма и оскорбление короны. В Барселоне митинги переросли в беспорядки и столкновения с полицией.

В столице Каталонии толпа начала поджигать мотоциклы, сооружать баррикады, были разграблены многочисленные магазины в центре города. В эту субботу (20 февраля) агрессия толпы была направлена на магазины двух торговых районов - Portal de l'Angel и Passeig de Gràcia. Пострадали также знаменитый концертный зал Palau de la Música Catalana и здание Фондовой биржи Барселоны, сообщает elpais.

Позже участники акции атаковали полицейских камнями. В ответ силовики также применили силу. Полиция арестовала 35 человек в столице Каталонии и еще нескольких в других городах. В конце дня 13 человек получили травмы; двое из них были госпитализированы.

What the hell is going on?#Barcelona #LlibertatPabloHasel pic.twitter.com/CXeKuJx5sH

— Marc Serra (@MarcSerra21) February 21, 2021