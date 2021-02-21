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Разграбленные магазины, столкновения с полицией: Барселону сотрясают массовые протесты (видео)

Разграбленные магазины, столкновения с полицией: Барселону сотрясают массовые протесты (видео)
Обновлено 14:03 Сегодня Телеграф

В Испании пятые сутки идут акции протеста против задержания рэпера Пабло Аселя, осужденного за прославление терроризма и оскорбление короны. В Барселоне митинги переросли в беспорядки и столкновения с полицией.

В столице Каталонии  толпа начала поджигать мотоциклы, сооружать баррикады, были разграблены многочисленные магазины в центре города. В эту субботу (20 февраля) агрессия толпы была направлена на магазины двух торговых районов - Portal de l'Angel и Passeig de Gràcia. Пострадали также знаменитый концертный зал Palau de la Música Catalana и здание Фондовой биржи Барселоны, сообщает elpais.

Позже участники акции атаковали полицейских камнями. В ответ силовики также применили силу. Полиция арестовала 35 человек в столице Каталонии и еще нескольких в других городах. В конце дня 13 человек получили травмы; двое из них были госпитализированы.

Помимо Каталонии акции протеста прошли  в столице Испании Мадриде и в Памплоне.

Напомним, рэпер Пабло Асель, из-за ареста которого в Испании уже несколько дней происходят протесты, после начала войны на Донбассе организовал в Испании несколько концертов поддержку боевиков группировок "ЛНР" и "ДНР".

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий
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Все по теме:

Испания, Протесты, Беспорядки, Барселона, Каталония, Пабло Асель.
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