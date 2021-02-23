Евросоюз обновил "черный список" офшоров: какие страны теперь входят в перечень

Совет Европейского Союза добавил Доминику в список юрисдикций, отказывающихся от сотрудничества с ЕС в вопросах налогообложения, и исключил из него Барбадос.

Об этом говорится в пресс-релизе по итогам заседания Совета Евросоюза в понедельник, 22 февраля.

"Совет сегодня принял решение о пересмотре списка юрисдикций, не сотрудничающих с ЕС в целях налогообложения, решив добавить Доминику в список юрисдикций, не сотрудничающих с ЕС, и исключить Барбадос из этого списка", - говорится в информации.

Согласно релизу, в список включены юрисдикции по всему миру, которые либо не участвовали в конструктивном диалоге с ЕС по вопросам налогового управления, либо не выполнили свои обязательства по осуществлению реформ, необходимых для соблюдения набора объективных критериев надлежащего налогового управления. Эти критерии касаются налоговой прозрачности, справедливого налогообложения и соблюдения международных стандартов, направленных на предотвращение размывания налоговой базы и перемещения прибыли.

В Совете ЕС пояснили, что изменения в списке учитывают рейтинги, недавно опубликованные Глобальным форумом ОЭСР по прозрачности и обмену информацией (Глобальный форум) в отношении обмена информацией по запросу. ЕС требует, чтобы юрисдикции как минимум "в значительной степени соответствовали" международному стандарту прозрачности и обмена информацией по запросу (EOIR).

"Доминика была включена в список ЕС, поскольку получила оценку "частично соответствует" Глобальным форумом и еще не решила эту проблему", - говорится в релизе.

После обновления в феврале 2021 года в списке "не сотрудничающих" числятся 12 юрисдикций: Американское Самоа, Ангилья, Доминика, Фиджи, Гуам, Палау, Панама, Самоа, Сейшельские острова, Тринидад и Тобаго, Виргинские острова США и Вануату.

Барбадос был добавлен в список ЕС в октябре 2020 года после того, как получил оценку "частично соответствует" от Глобального форума.

"Теперь он прошел дополнительную проверку Глобальным форумом и поэтому был перенесен в документ "О состоянии дел" в ожидании результатов этой проверки", - добавили в ЕС.

В этот документ в настоящее время входят Марокко, Намибия, Сент-Люсия, Ямайка, Мальдивы, Австралия и Иордания.

Доминика – государство на одноимённом острове из группы Малых Антильских островов (Наветренные острова) в Карибском море.