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Стало известно о планах ЕС снять санкции с Арбузова и Табачника: почему могут принят такое решение

Стало известно о планах ЕС снять санкции с Арбузова и Табачника: почему могут принят такое решение
15:35 Сегодня Телеграф "РБК-Украина"

Послы стран Европейского Союза на следующей неделе намерены отменить санкции против топ-чиновников времен президентства Виктора Януковича -  бывшего и.о. премьера Украины Сергея Арбузова и экс-министра образования Дмитрия Табачника.

Об этом во вторник, 23 февраля, в своем аккаунте в Twitter написал брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

 

Таким образом, отмечает журналист, санкционный список ЕС сократится до 8 человек, в нем останутся экс-президент Виктор Янукович и его сын.

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Как отмечает интернет-издание "Европейская правда", на минувшей неделе Йозвяк уже писал, что такое решение ожидается, так как в ЕС не получили от Украины достаточно доказательств для того, чтобы эти лица оставались в списке.

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Вместе с тем, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, комментируя эти сообщения, сказал, что санкции в отношении большинства соратников Януковича уже не имеют веса.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко
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Все по теме:

Санкции, Сергей Арбузов, Европейский союз, Дмитрий Табачник, Отмена.
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