Стало известно о планах ЕС снять санкции с Арбузова и Табачника: почему могут принят такое решение

Послы стран Европейского Союза на следующей неделе намерены отменить санкции против топ-чиновников времен президентства Виктора Януковича - бывшего и.о. премьера Украины Сергея Арбузова и экс-министра образования Дмитрия Табачника.

Об этом во вторник, 23 февраля, в своем аккаунте в Twitter написал брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

EU ambassadors will next week remove former PM of #Ukraine Arbuzov & the ex education minister Tabachnyk. only 8 people remain on the list now, incl #Yanukovych & his son. if you wonder why EU doesn't go after oligarchs in #Russia due to #Navalny, just look at this dwindling list

— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) February 23, 2021