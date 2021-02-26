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Эксперт высмеял позицию ЕС по Путину: "Мы возмущены, но давайте скорее достраивать Северный поток-2!"

Эксперт высмеял позицию ЕС по Путину: "Мы возмущены, но давайте скорее достраивать Северный поток-2!"
23:27 Сегодня Телеграф

Действия европейских стран по отношению к строительству "Северного потока-2", являются главным показателем того, насколько далеко ЕС готов пойти в санкциях против РФ.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал политолог Андрей Окара.

По словам эксперта, тема "Северного потока-2" тесно задевает европейские экономические интересы и в то же время поднимает вопрос приверженности европейским ценностям.

"Те же немецкие политики, осуждая политику Кремля касательно Навального, не хотят, чтобы их экономические интересы страдали от того, что идет наступление на демократические ценности. Выглядит это как: «Мы возмущены, но давайте скорее достраивать СП-2!", - отмечает политолог.

Андрей Окара считает, что точечные санкции против ближнего окружения Путина играют на руку Кремлю, так как еще больше привязывают к президенту РФ его ближайшее окружение.

"Ему хочется, чтобы никто никуда не рыпался, не бежал с корабля, явно давшего не одну течь. И персональные санкции против всякого рода «топов» как раз помогают режиму в этом смысле", - подчеркивает Андрей Окара.

Таким образом, получается взаимное лицемерие. С одной стороны страны ЕС демонстративно возмущаются наступлением на демократию в РФ, однако не вводят реально жестких санкций. В ответ власти РФ наиграно возмущены введением точечных санкций.

Напомним, почти два десятка европейских компаний приняли решение отказаться от участия в строительстве газопровода "Северный поток-2".

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий
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ЕС, Россия, Санкции, Северный поток-2.
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