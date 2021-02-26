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Взаимное лицемерие: почему "навальновские" санкции ЕС только на руку Путину

Взаимное лицемерие: почему "навальновские" санкции ЕС только на руку Путину
08:35 Сегодня Телеграф Владимир Путин

Дипломаты ЕС одобрили наложение санкций на четырех топ-чиновников России из-за заключения оппозиционера Алексея Навального. Как сообщает в Twitter корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, под санкции попадут глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, генпрокурор Игорь Краснов, глава Росгвардии Виктор Золотов, а также глава Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников. Официально меры должны вступить в силу 5 марта.

Насколько это адекватный ответ на действия РФ? Чем может ответить Кремль? «Телеграф» обсудил ситуацию к экспертами.

У политического эксперта, директора Института мировой политики Евгения Магды санкции, которые ЕС решил ввести против российских силовиков, причастных к преследованию Навального, оставляют неоднозначное впечатление.

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«Да, ЕС показательно замахнулся на топ-силовиков РФ. Но сложно предполагать, что они после недавних изменений в российском законодательстве, держали какие-то счета за границей или имели перспективы выезда на отдых в страны ЕС. На мой взгляд, это показательна имитация бурной деятельности, напоминающая ситуацию с введением санкций против российских силовиков после захвата пограничниками ФСБ РФ украинских моряков в октябре 2018 года», - говорит Евгений Магда.

Он считает, что сработал шантаж со стороны главы МИД РФ Сергей Лаврова, который он использовал в своих последних интервью. Лавров заявлял, что в России готовятся к возможному разрыву отношений с Евросоюзом

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«Мы видим, что силовики РФ оказали своеобразными козлами отпущения, а Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, после визита в Москву хоть и признал, что Россия всё дальше отдаляется от Европы, в итоге заявил, что ЕС не может ввести санкции против российских бизнесменов, независимо от того, насколько они близки к Путину. Для Украины это - хороший пример того, какими порой двойными бывают стандарты ЕС».

Политолог Андрей Окара считает тему «Северного потока-2» главным показателем того, насколько далеко Европа готова пойти в санкциях против РФ.

«Она находится на пересечении европейских ценностей и европейских экономических интересов. Мы видим, что те же немецкие политики, осуждая политику Кремля касательно Навального, не хотят, чтобы их экономически интересы страдали от того, что идет наступление на демократические ценности. Выглядит это как: «Мы возмущены, но давайте скорее достраивать СП-2!», - говорит он.

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«А точечные санкции против ближнего окружения Путина даже на руку Кремлю. Уверен, что там рады таким санкция, ведь они привязывают ближнее окружение к Путину еще крепче. Ему хочется, чтобы никто никуда не рыпался, не бежал с корабля, явно давшего не одну течь. И персональные санкции против всякого рода «топов» как раз помогают режиму в этом смысле», - подчеркивает Андрей Окара.

По его словам, получается взаимное лицемерие: ЕС деланно возмущается наступлением на демократию в РФ, но не вводит реально жестких санкций, а власти РФ деланно возмущены введением точечных санкций.

Ранее российский политолог, доктор исторических наук Елена Галкина рассказала "Телеграфу", почему ЕС применяет против РФ точечные санкции

Отметим, что в США ранее намекнули на возможность введения новых санкций против РФ из-за "Северного потока-2".

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Андрей Питонов
Автор: Андрей Питонов
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Все по теме:

Россия, Санкции, Андрей Окара, Алексей Навальный, Евгений Магда.
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