Какими будут санкции Запада против РФ и ощутят ли их обычные люди: взгляд из России

Над Россией нависла угроза новых санкций – за аннексию Крыма и поддержку незаконных вооруженных формирований на Донбассе, за арест и заключение оппозиционера Алексея Навального, по скандальному газопроводу "Северный поток-2", по кибератаке на системы американских ведомств федерального правительства и коммерческих компаний в декабре 2020 года. На какие санкции может пойти Запад, чем может ответить Россия и как местные жители могут отреагировать на санкционные ограничения, "Телеграфу" рассказала российский политолог, доктор исторических наук Елена Галкина.

"В ЕС и США при наложении новых санкций стремятся следовать "точечному" принципу. Согласно ему, ощущать на себе их должны не все граждане РФ, а лица, ответственные за действия, которые стали причиной этих санкций. Вопрос сводится, по сути, к тому, какие персоналии окажутся в санкционных списках", – отмечает Елена Галкина.

По ее словам, несмотря на некоторые утечки в СМИ, окончательного перечня лиц еще нет.

"Но уже понятно, вряд ли в нем на данном этапе будут представители российского крупного бизнеса, – считает политолог. – "Точечный" подход, несмотря на свою кажущуюся "несерьёзность" в сравнении с секторальными санкциями, не позволяет эффективно использовать ситуацию во внутренней пропаганде путинского режима для сплочения общества вокруг власти. Люди осведомлены, что меры касаются лишь благосостояния конкретных чиновников, в неправедности нажитых состояний которых они уверены. Зеркально Кремлю ответить на такие санкции нечем".

По мнению политтехнолога Владимира Шамина, украинские санкции против трех российских предприятий – АО "Новошахтинский завод нефтепродуктов", ООО "Роузвуд Шиппинг" не будут иметь никакого эффекта, поскольку рассчитаны на пиар Зеленского внутри страны.