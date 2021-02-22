Сегодня ЕС может ввести санкции против РФ по делу Навального: чего ждать Москве

Министры иностранных дел стран Европейского Союза в понедельник, 22 февраля, как ожидается, примут новые санкции против Российской Федерации из-за заключения российского оппозиционера Алексея Навального и репрессий против его соратников.

"Ведущие дипломаты из 27 стран-членов ЕС, собравшиеся в Брюсселе, вероятно, применят ограничения против российских чиновников и организаций, в том числе через замораживание активов и запрет на выдачу виз, в рамках недавно начатого санкционного инструмента для наказания нарушителей прав человека", - пишет "Радіо Свобода".

Новые санкции против России последуют после недель внутренних дебатов в ЕС. В октябре Евросоюз внес шестерых российских чиновников в "черный список" из-за отравления Навального.

Страны-члены ЕС во главе с Польшей и странами Балтии призывают к более жесткой политике в отношении России, включая дополнительные экономические санкции… Другая группа членов ЕС, в том числе, Франция и Германия выступают за более целенаправленный подход и исключение экономических санкций. Обычно для введения санкций необходимо единогласие всех членов ЕС.

Накануне встречи в Брюсселе министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг заявил в интервью немецкой газете Welt am Sonntag, что ожидает "широкой поддержки" целевых санкций среди 27 членов ЕС, но добавил, что санкции "должны быть политически грамотными и юридически совершенными".