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Поджигают полицейские авто: в Барселоне усилились протесты (видео)

Поджигают полицейские авто: в Барселоне усилились протесты (видео)
Обновлено 08:07 Сегодня Телеграф Фото: youtube

28 февраля в Барселоне снова вспыхнули протесты из-за задержания испанского рэп-исполнителя Пабло Аселя. Протестующие поджигали машины полиции, а также проводили грабежи.

Об этом сообщили Deutsche Welle. 

Еще 27 февраля несколько тысяч человек прошли мирным маршем, после чего небольшие группы людей отделились и провели акты вандализма. К вечеру протесты переросли в ожесточенные, некоторые протестующие подожгли один из полицейских фургонов и множество мусорных баков. 

Согласно предоставленной полицией информацией, участники протеста грабили отделения банков, одно из которых было подожжено, а также магазины. 

Видео с места событий:

За нападение на сотрудников полиции было задержано 10 человек. В то же время был замечен один из протестующих, который бросал в полицию коктейль Молотова. С момента ареста Аселя было арестовано более 110 протестующих.

В то время как протесты прошли и в других городах Испании, беспорядки в субботу были наиболее заметны в Барселоне, столице Каталонии, где родился Асель. Вспышка насилия произошла после нескольких дней напряженного затишья.

В сети также показали видео протестов, которые продолжились на утро 28 февраля:

Стоит напомнить, что Пабло Асель, был арестован в результате своих нескольких концертов в поддержку группировок боевиков "ЛНР" и "ДНР".

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
Просмотры: 1,103

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Испания, Барселона.
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