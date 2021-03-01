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В Европу пришел "бразильский" штамм коронавируса: где есть первые подтвержденные случаи

В Европу пришел "бразильский" штамм коронавируса: где есть первые подтвержденные случаи
10:21 Сегодня Телеграф Reuters

В Великобритании выявили уже 6 случаев "бразильского" штамма коронавируса SARS-CoV-2, при этом три из них никак между собой не связаны.

Об этом сообщила в воскресенье, 28 февраля, Служба общественного здравоохранения Англии.

Всего  стране было выявлено до шести случаев соответствующего штамма "P.1".

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"Два случая в Англии произошли в одной семье в Южном Глостершире с историей поездок в Бразилию, и есть третий, в настоящее время несвязанный случай… Три случая этого варианта также были выявлены в Шотландии, но они не связаны с этими тремя случаями в Англии", - говорится в сообщении.

В службе отметили, что вариант коронавируса P.1 был обозначен как "вызывающий озабоченность", поскольку он разделяет некоторые важные мутации с вариантом, впервые идентифицированным в Южной Африке (B.1.351).

"Возможно, что этот вариант может хуже реагировать на современные вакцины, но для понимания этого требуется дополнительная работа", - отмечают в Службе общественного здравоохранения.

Как сообщалось, с начала декабря прошлого года стало известно о появлении новых мутировавших штаммов SARS-CoV-2 из Великобритании, Южной Африки, Израиле и Бразилии. Эти варианты вируса, по-видимому, легче распространяются, и это может привести к увеличению числа случаев заболевания, смертей и госпитализаций.

Впервые ранее неизвестную, форму коронавируса SARS-CoV-2, выявили в Японии у четырех путешественников из бразильского штата Амазонас. Впоследствии ее окрестили "бразильским" штаммом.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко
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Англия, Великобритания, Коронавирус, SARS-CoV-2, бразильский штамм.
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