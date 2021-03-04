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В Швеции произошла загадочная серия жестоких нападений: мотивы не ясны, подозревают теракт

В Швеции произошла загадочная серия жестоких нападений: мотивы не ясны, подозревают теракт
09:57 Сегодня Телеграф News Executive

В город Ветланда на юге Швеции в среду, 3 марта, неизвестный молодой мужчина напал с ножом на прохожих и ранил семь человек, его самого при задержании ранила полиция.

Об этом сообщает сайт шведкой национальной газеты "Expressen".

По данным газеты, в среду около 15:00 по местному времени в полицию поступило несколько звонков о том, что несколько человек подверглись нападению с применением холодного оружия в Ветланде. Атаки происходили в пяти местах, в том числе в районе Бангардсгатан в центре города рядом с железнодорожным вокзалом.

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"Это в центре Ветланда. "В нескольких сотнях метров между местами", - сказал начальник местного отделения полиции Джонас Линделл на пресс-конференции поздно вечером в среду.

Подозреваемого в преступлении обнаружили и задержали в течение 18 минут после первого поступившего звонка. Во время задержания полиция открыла огонь по подозреваемому, мужчине в возрасте 20 лет, который в результате этого получил ранения. Он был задержан и доставлен в больницу.

 

По данным Expressen, это 22-летний мужчина, который зарегистрирован в Ветланде. Полиция подтверждает, что он является жителем города. В газете пишут, что мужчина является выходцем из Афганистана и был зарегистрирован в Швеции в 2018 году.

"Задержанный был вооружен на момент задержания", - сказал Линделл.

 

По данным местных властей, все семь человек, пострадавших от нападения, находятся в больнице. Трое из них с опасными для жизни травмами, двое серьезно ранены, двое получили травмы средней степени тяжести и один ранен легко.

Полиция начала предварительное расследование нападения. Первоначально в ведомстве заявили, что не рассматривают произошедшее как террористический акт, однако уже вечером сообщили, что будут также расследовать любые террористические мотивы.

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"К сожалению, мы не можем вдаваться в подробности расследования, которые вынуждают нас расследовать террористические мотивы", - сказала на пресс-конференции глава полицейского участка Йёнчёпинга Малена Гранн.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал нападение шокирующим и пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим от рук злоумышленника.

"Шокирующие новости об ужасном нападении в Ветланда на юге Швеции. Мои мысли с ранеными и их семьями. Желаю им скорейшего выздоровления. Насилию нет оправдания!", - написал Кулеба в своем аккаунте в Twitter поздве вечером 3 марта.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко
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Все по теме:

Швеция, Нападение, Пострадавшие, Афганец, Ветланда, терорристический акт.
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