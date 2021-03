В Швеции произошла загадочная серия жестоких нападений: мотивы не ясны, подозревают теракт

В город Ветланда на юге Швеции в среду, 3 марта, неизвестный молодой мужчина напал с ножом на прохожих и ранил семь человек, его самого при задержании ранила полиция.

Об этом сообщает сайт шведкой национальной газеты "Expressen".

По данным газеты, в среду около 15:00 по местному времени в полицию поступило несколько звонков о том, что несколько человек подверглись нападению с применением холодного оружия в Ветланде. Атаки происходили в пяти местах, в том числе в районе Бангардсгатан в центре города рядом с железнодорожным вокзалом.

"Это в центре Ветланда. "В нескольких сотнях метров между местами", - сказал начальник местного отделения полиции Джонас Линделл на пресс-конференции поздно вечером в среду.

Подозреваемого в преступлении обнаружили и задержали в течение 18 минут после первого поступившего звонка. Во время задержания полиция открыла огонь по подозреваемому, мужчине в возрасте 20 лет, который в результате этого получил ранения. Он был задержан и доставлен в больницу.

По данным Expressen, это 22-летний мужчина, который зарегистрирован в Ветланде. Полиция подтверждает, что он является жителем города. В газете пишут, что мужчина является выходцем из Афганистана и был зарегистрирован в Швеции в 2018 году.

"Задержанный был вооружен на момент задержания", - сказал Линделл.

