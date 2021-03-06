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В Италии украинка погибла под колесами своего авто: детали (фото)

В Италии украинка погибла под колесами своего авто: детали (фото)
02:39 Сегодня Телеграф

Несчастный случай произошел в итальянской Калабарии с гражданкой Украины Оксаной Лаврук. 49-летняя женщина неудачно попыталась остановить свой автомобиль,

Об этом сообщает издание Gazzetta del Sud.

Трагедия произошла в среду, 3 марта, в городе Розарно. Украинка увидела, что ее автомобиль Fiat 600, находившийся в нейтральном положении, начал ехать. Оксана Лаврук попыталась остановить машину, а в результате попала под колеса своего же автомобиля.

Прибывшая на место происшествия бригада медиков забрала женщину в больницу с тяжелой травмой головы. Однако, повреждения оказались настолько тяжелыми, что Оксана Лавру скончалась во время госпитализации

Детали инцидента удалось установить благодаря записям с камер видеонаблюдения предприятий, которые расположены вблизи места аварии.

Напомним, в Николаеве в пятницу, 5 марта, на улице Железнодорожной произошло ДТП: мужчина бросился под колеса грузовика и выжил. Медики, оценили состояние пострадавшего как критическое. Пешеход не погиб, но получил весьма тяжелые травмы.

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий
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Италия, Украинка, попасть под колеса.
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