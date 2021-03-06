Политики и медики поссорились из-за паспортов вакцинации в Европе: что с ними не так

Во Всемирной организации здравоохранения выступают против паспортов вакцинации, в то время как правительства стран Европейского союза готовы начать роботу по их введению сейчас же, чтобы запустить их в работу до лета.

Главным аргументом, который выдвигает директор регионального европейского бюро ВОЗ Ганс Клюге, о чем не преминул заявить в пятницу, 5 марта, пока неизвестно, сколько времени на самом деле может держаться иммунитет от COVID-19. По его словам, несмотря на то, что правительства стран, входящих в ЕС, скорее всего, доведут эту инициативу до конца и ее "вряд ли избежать", но "ВОЗ этого не рекомендует".

В свою очередь, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в пятницу, 5 марта, в качестве аргументов для введения паспортов вакцинация назвала желание туристических компаний и авиакомпаний, в частности Греции и Испании, восполнить тот «пробел», который нанесла им пандемия коронавируса в финансовом плане. Уже 17 марта Еврокомиссия представит первые наработки по паспортам вакцинации. Ляйен подчеркнула, что для того, чтобы система паспортизации заработала во время, все страны ЕС должны обеспечить готовность введения этой системы каждая в отдельности на должном уровне. При этом каждая из стран-членов ЕС должна быт уверена в подлинности паспортов вакцинации других государств.

Как сообщал "Телеграф", 4 марта премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что его страна стала первой, которая победила пандемию коронавируса.