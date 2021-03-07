Авария с украинцами в Польше: очевидцы рассказали о последних минутах накануне трагедии

Пассажиры попавшего в ДТП в Польше 6 марта автобуса рейса "Познань-Херсон" вспоминают, что перед аварией автобус начало "бросать" в разные стороны, после чего он завалился на бок.

Об это сообщает ТСН со ссылкой на участвовавших в ДТП украинцев.

"Я был последним пассажиром, который сел в тот автобус. Я сел в Кракове, ехал в Хмельницкий. И у меня был выбор или сесть спереди, было свободное место, или с самого заду. Я сел сзади и, возможно, мне из-за этого повезло. Мы ехали и автобус начало вправо-влево бросать. Я помню как мы перевернулись на правый бок и просто нас несло по асфальту, а потом был удар – все", - сказал Алексей Крит.

Он отметил, что "автобус вел себя неправильно" и водитель транспортного средства совершал непонятные маневры.

"Возникает мысль - возможно, водитель немного дремал, а, возможно, техническое состояние. Скорее всего, это техническое состояние", - рассказал Крит.

Между тем, как сообщает PAP, в польской прокуратуре подтвердили, что на момент ДТП оба водителя были трезвыми, в связи с чем рассматривается версия, что один из них уснул за рулем. Также рассматриваются и другие версии, в частности, запоздалый маневр на повороте.

Также в ведомстве выясняют, почему в автобусе находилось 57 человек, тогда как в списках пассажиров их должно быть 54.

По предварительным данным правоохранителей, водитель рейсового автобуса, попавшего в дорожно-транспортное происшествие в Польше, не справился с управлением, из-за чего транспортное средство слетело в кювет и перевернулось.

Как сообщалось, в ночь на 28 февраля в польском городе Люблин произошла авария с участием граждан Украины, в которой погибло двое молодых людей в возрасте 22 и 24 года.