Автокатастрофа с украинцами в Польше: появились данные о женщине, которую считали погибшей

В больницах Подкарпатского воеводства Польши остаются 25 украинцев, которые пострадали в ДТП с участием автобуса, выполнявшего рейс Познань - Херсон.

Как сообщает Укринформ, среди пострадавших двое остаются в тяжелом состоянии.

"В наших больницах находится 25 человек, пострадавших в этой аварии. Врачи оценивают состояние только двух пострадавших как тяжелое", - рассказал спикер воеводы Михал Мельничук.

Среди тех, кто находится в тяжелом состоянии и женщина, которую изначально считали погибшей.

Как сообщалось ранее, ДТП с украинским автобусом произошло в субботу около часа ночи по киевскому времени. В автобусе находилось 57 человек, включая двух водителей.

Вследствие аварии 35 человек оказались в больнице.

Как сообщалось ранее, 48-летнему украинцу, водителю Владимиру К. выдвинуто обвинение в непредумышленном совершении аварии на наземном транспорте. Санкция статьи предусматривает наказание до 8 лет тюрьмы.