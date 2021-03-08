Смертельное ДТП с украинцами в Польше: стало известно, как могут наказать водителя

Водителю-украинцу, управлявшему попавшим в тяжелое ДТП с жертвами в Польше пассажирским автобусом, грозит до 8 лет заключения.

Об этом сообщает польское информационное агентство PAP со ссылкой на заместителя окружного прокурора Перемышля Беату Старжецку.

Она рассказала, что 48-летнему украинцу, водителю Владимиру К. выдвинуто обвинение в непредумышленном совершении аварии на наземном транспорте. Санкция статьи предусматривает наказание до 8 лет тюрьмы.

По предварительным данным следствия, причиной ДТП стал неудачный маневр водителя: хотя автобус ехал с разрешенной скоростью для того участка автотрассы, но она была высокой для запланированного поворота.

В настоящее время водитель находится в больнице, где его уже допросили. Ему также запрещено покидать Польшу.

Как сообщалось, в Польше 6 марта пассажирский автобус, выполнявший рейс по маршруту Познань-Херсон, слетел с дороги перевернулся. В салоне находилось 57 человек, из них два водителя. Все они граждане Украины. В результате ДТП два человека погибли на месте, еще трое - уже во время спасательной операции. Девять человек получили тяжелые травмы.