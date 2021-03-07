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ДТП в Польше с украинцами: открылись данные о перевозчике

ДТП в Польше с украинцами: открылись данные о перевозчике
Обновлено 13:38 Сегодня Телеграф PAP

Владельцем попавшего в ДТП в Польше 6 марта автобуса рейса "Познань-Херсон" является тернопольской перевозчик ЧП (укр. ФОП) Тарас Стецик, и отзывы об оказываемых его компанией услугах, являются далеко не лучшими.

Как сообщает украинское интернет-издание ZAXID.NET, Стецик подтвердил, что это именно его автобус попал в аварию.

Авария с украинцами в Польше: очевидцы рассказали о последних минутах накануне трагедии

Между тем, согласно информации с профильных сайтов, данный автоперевозчик характеризуется как не самый качественный и благополучный.

Так, клиенты, воспользовавшиеся услугами этого тернопольского перевозчика, в целом оценили предоставляемые им услуги на сайте отзывов Украины Otzyvua.net на 1.3 балла из 5.

В частности, многие жалуются на водителей, а также на регулярные опоздания и плохое состояние транспортных средств.

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На сайте INFOBUS воспользовавшиеся услугами данного перевозчика клиенты также оценивают уровень обслуживания ниже 3 балов из пяти:

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В отзывах люди жалуются на плохой сервис, регулярные опоздания и несоблюдение графика и маршрута движения.

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Как сообщалось, в субботу, 6 марта, в Польше автобус, выполнявший рейс Познань-Херсон попал в ДТП, в результате которого погибли пять граждан Украины, еще 15 были госпитализированы.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко
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Все по теме:

Польша, ДТП, Украинцы, Жертвы, Автобус, Перевозчик.
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