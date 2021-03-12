Крушение сухогруза в Черном море: выжившие украинские моряки прибыли в румынский порт Констанца (видео)

Украинцы, которых спасли с затонувшего у берегов Румынии российского сухогруза прибыли в порт Констанца, моряков проверяют медики.

Об этом сообщил в Фейсбуке украинский дипломат Олег Николенко.

По его информации, спасенные украинцы проходят медосмотр. В то же время состояние женщины, которую 11 марта доставили в больницу на данный момент стабильное.

В свою очередь консулы вместе с моряками предоставляют им необходимую помощь.

Видео с украинскими моряками:

Volgo Balt 179: Врятовані українські моряки прибули до порту Констанци. Зараз вони проходять медичний огляд. Стан громадянки, евакуйованої вчора до лікарні, стабільний, загроз її життю немає. Керівник @UKRinROU і консули разом з моряками, надають їм необхідну консульську допомогу pic.twitter.com/j4Czpm8f23 — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) March 12, 2021

Стоит напомнить, что ранее в сети показали список из уцелевших во время крушения сухогруза вблизи берегов Румынии моряков.