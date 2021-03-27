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Не только украинский борщ: список культурного наследия ЮНЕСКО хотят пополнить выпечкой

Не только украинский борщ: список культурного наследия ЮНЕСКО хотят пополнить выпечкой
Обновлено 09:40 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Когда вы думаете о статусе культурного наследия ЮНЕСКО, направленный на защиту традиций, знаний и навыков (чтобы они не терялись с течением времени), на ум приходят достопримечательности, как Стоунхендж, Тадж-Махал или Большой Барьерный риф. Но вы точно не подумали о багете.

Как пишет издание ВВС, Франция предложила внести в реестр популярную во всем мире выпечку - французский багет.

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"Этот титул утешит пекарей и воодушевит следующее поколение", - сказал агентству Рейтер Микаэль Рейделлет, владелец восьми пекарен.

Отмечается, что ежегодно во Франции потребляется около 10 миллиардов багетов, но с 1970 года закрылось около 20 тысяч пекарен, поскольку покупатели стали отправляются в более крупные супермаркеты, где багеты обычно не производятся традиционными методами.

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Французские пекари заявляют, что внесение багета в список культурного наследия ЮНЕСКО защитит рецепт популярной выпечки, передаваемый из поколения в поколение.

Напомним, что ранее журналисты CNN составили свой рейтинг самых вкусных супов мира, в который вошел украинский борщ

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 245

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Франция, ЮНЕСКО, Выпечка.
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