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Открылась новая деталь зверского нападения на подростков в Австрии

Открылась новая деталь зверского нападения на подростков в Австрии
Обновлено 08:24 Сегодня Телеграф

Нападение в австрийском городе Грац в воскресенье, 28 марта, на двух украинских подростков, в ходе которого одного из парней ранили ножом, было попыткой ограбления, в которой участвовала целая банда.

Об этом сообщил посол Украины в Австрии Александр Щерба на своей странице в соцсети Facebook.

"Нападение осуществила целая банда - 7 человек. Относительно мотивов нападения, то полиция выходит, что это было ограбление", - написал Щерба поздно вечером в понедельник.

Он также информирует, что жизнь раненого украинца вне опасности.

"Розыск злоумышленников продолжается", - добавил дипломат.

Как сообщалось, 28 марта в городе Грац (Австрия) двое братьев-украинцев 15 и 17 лет были избиты группой неизвестных, при этом старшего один из злоумышленников ударил в верхнюю часть тела ножом. Он в тяжелом состоянии был доставлен в больницу.

Ранее сообщалось, что 15 января во Франции группа неизвестных жестоко избила 15-летнего украинца.

Парня выписали из больницы лишь 6 марта.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Украинцы, Австрия, Нападение, Подростки, Состояние, Грац, Александр Щерба.
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