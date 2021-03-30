Открылась новая деталь зверского нападения на подростков в Австрии

Нападение в австрийском городе Грац в воскресенье, 28 марта, на двух украинских подростков, в ходе которого одного из парней ранили ножом, было попыткой ограбления, в которой участвовала целая банда.

Об этом сообщил посол Украины в Австрии Александр Щерба на своей странице в соцсети Facebook.

"Нападение осуществила целая банда - 7 человек. Относительно мотивов нападения, то полиция выходит, что это было ограбление", - написал Щерба поздно вечером в понедельник.

Он также информирует, что жизнь раненого украинца вне опасности.

"Розыск злоумышленников продолжается", - добавил дипломат.

Как сообщалось, 28 марта в городе Грац (Австрия) двое братьев-украинцев 15 и 17 лет были избиты группой неизвестных, при этом старшего один из злоумышленников ударил в верхнюю часть тела ножом. Он в тяжелом состоянии был доставлен в больницу.

Ранее сообщалось, что 15 января во Франции группа неизвестных жестоко избила 15-летнего украинца.

Парня выписали из больницы лишь 6 марта.