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Избитый во Франции подросток выписался из больницы

Избитый во Франции подросток выписался из больницы
14:25 Сегодня Телеграф

15-летний Юрий Симканыч, который находился в коме после избиения в центре Парижа 15 января, уже выписан из больницы. Сейчас он находится в тяжелом психологическом состоянии, хоть и пытается держаться.

Об этом "УКРІНФОРМ" рассказала представительница украинской общины в Париже Мария Бриллиант. По ее словам, состояние парня постепенно улучшается.

"Юрчик был серьезным и выстоял достойно. Но дальнейшая ночь была адская: кошмары, страх, боль. Все наложилось вместе: и одновременно последствия, и будущее, которое будет непростым для Юрия еще долгое время", - отметила рассказчик.

Также, по требованию адвоката украинец дал показания полиции по поводу его избиения.

Отметим, дело об избиении подростка вызвало широкий резонанс в Украине. Даже президент Владимир Зеленский выражал свое негодование по данному поводу. Позже французская полиция сообщила, что украинец мог быть причастен  одной из местных банд, а избиение было местью  другой группировки за аналогичное насилие по отношение к ним. Копы также смогли установить и разыскать лиц, причастных к нападению на парня.

Напомним, у избитого в Париже украинца был нервный срыв и уже начал подготовку к операциям. 

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий
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Все по теме:

Франция, Избиение, Подросток, Выписан, Юрий Симканыч.
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