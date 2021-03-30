После беседы с Путиным: одна из стран ЕС намерена купить миллион доз "Спутника"

Австрия собирается закупить у России миллион доз вакцины против коронавируса "Sputnik V", запрет на регистрацию которой в Украине наложили запрет. Вакцина еще не одобрена Европейским агентством по лекарственным средствам.

Об этом сообщает Reuters.

Такая инициатива связана с тем, что австрийский канцлер Себастьян Курц недавно попал под прицел критики местной оппозиции из-за недостаточного количества вакцин от COVID-19, закупленных страной в рамках схемы коллективных закупок Европейского союза.

"В отношении вакцин не должно быть никаких геополитических шор", - объяснил Курц свое желание закупить российскую вакцину.

Но в заявлении офиса Курца все же подчеркивается, что не стоит сбрасывать со счетов "эффективность и безопасность вакцины".

Известно, что Австрия ведет переговоры с Россией о закупке вакцины с конца февраля и Москва предложила продать ей миллион доз, начиная с апреля.

Отметим, что не исключено, что закупкой вакцин у России Курц пытается не портить отношения с Россией. Ранее он заявлял, что "хочет служить мостом между Востоком и Западом". Также стало известно об еще одном интересном моменте – 26 февраля Курц сам позвонил Путину с просьбой о закупке вакцины.

Как сообщал "Телеграф", Россия намерена продвигать "Спутник V" в Африке.