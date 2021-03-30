Скачать
Вторник, 30.03.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Украина серьезно готовится к обострению: что ждет призывников и резервистов
Украина серьезно готовится к обострению: что ждет призывников и резервистов
Первые в мире: Украина приняла закон про электронные паспорта
Первые в мире: Украина приняла закон про электронные паспорта
Нардеп с трибуны Рады назвала Путина "х**лом" (видео)
Нардеп с трибуны Рады назвала Путина "х**лом" (видео)
100-летняя женщина впервые попала в больницу и победила коронавирус в Черновцах (фото)
100-летняя женщина впервые попала в больницу и победила коронавирус в Черновцах (фото)

После беседы с Путиным: одна из стран ЕС намерена купить миллион доз "Спутника"

После беседы с Путиным: одна из стран ЕС намерена купить миллион доз "Спутника"
Обновлено 19:11 Сегодня Телеграф

Австрия собирается закупить у России миллион доз вакцины против коронавируса "Sputnik V", запрет на регистрацию которой в Украине наложили запрет. Вакцина еще не одобрена Европейским агентством по лекарственным средствам.

Об этом сообщает Reuters.

Такая инициатива связана с тем, что австрийский канцлер Себастьян Курц недавно попал под прицел критики местной оппозиции из-за недостаточного количества вакцин от COVID-19, закупленных страной в рамках схемы коллективных закупок Европейского союза.

"В отношении вакцин не должно быть никаких геополитических шор", - объяснил Курц свое желание закупить российскую вакцину.

Но в заявлении офиса Курца все же подчеркивается, что не стоит сбрасывать со счетов "эффективность и безопасность вакцины".

"Геополитический проект": в Литве указали на странную логику Путина в продвижении вакцины "Спутник V"

Известно, что Австрия ведет переговоры с Россией о закупке вакцины с конца февраля и Москва предложила продать ей миллион доз, начиная с апреля.

Отметим, что не исключено, что закупкой вакцин у России Курц пытается не портить отношения с Россией. Ранее он заявлял, что "хочет служить мостом между Востоком и Западом". Также стало известно об еще одном интересном моменте – 26 февраля Курц сам позвонил Путину с просьбой о закупке вакцины.

Как сообщал "Телеграф", Россия намерена продвигать "Спутник V" в Африке.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
Просмотры: 170

Все по теме:

ЕС, Россия, Австрия, Закупки, Вакцины, Covid-19.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Теплый Алексей 30 марта 2021: открытки и картинки к празднику
02 Коронавирус мог появиться не в Китае: эксперты ВОЗ пришли к сенсационному выводу
03 "Ничего об Украине без Украины": в МИД ответили на план Путина провести переговоры по Донбассу без Зеленского
04 Зеленский может дать команду о наступлении на Донбассе: Хомчак сделал решительное заявление
05 Тупицкий собирает КСУ на спецзаседание: первые детали (документ)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Украина присоединилась к санкциям ЕС против путинских топ-чиновников за заключение Навального
Украина присоединилась к санкциям ЕС против путинских топ-чиновников за заключение Навального
Львов еще сильнее ужесточил карантин: полный список запретов
Львов еще сильнее ужесточил карантин: полный список запретов
В Подмосковье мужчина устроил расстрел полицейских из окна дома: видео инцидента
В Подмосковье мужчина устроил расстрел полицейских из окна дома: видео инцидента
Убийство четверых украинских бойцов под Шумами: Хомчак открыл новые детали
Убийство четверых украинских бойцов под Шумами: Хомчак открыл новые детали
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь