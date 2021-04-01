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Не мог прожить на 100 тысяч: стало известно, почему итальянский военный шпионил для Кремля

Не мог прожить на 100 тысяч: стало известно, почему итальянский военный шпионил для Кремля
20:32 Чт, 1 Апрель 2021 Телеграф

Арестованный итальянский офицер национальных Военно-морских сил, который шпионил на Россию, пошел на это, поскольку не смог  прожить на 3 тысячи евро.

Об этом сообщает ВВС.

"Он был в отчаянии", - рассказала супруга военного.

54-летний мужчина был арестован на автостоянке на южной окраине Рима во вторник по обвинению в обмене секретов на тысячи евро наличными.

В интервью газете Corriere della Sera его жена Клаудиа Карбонара была непреклонна, «он дал россиянам минимум, который мог», но не смог справиться с финансовыми трудностями, связанными с ежемесячной зарплатой в 3000 евро (2500 фунтов стерлингов; 3500 долларов США).

По словам супруги, ее муж ничего не сделает, чтобы навредить Италии.

С четырьмя детьми и четырьмя собаками и ипотечным кредитом в размере 268 000 евро на семейный дом в нескольких минутах езды к югу от Рима, она сказала, что у ее мужа недостаточно денег, чтобы содержать семью.

"Из-за Covid мы обеднели, понимаете?" - сказала она.

В случае признания его виновным ему грозит 15 лет лишения свободы.

Как сообщал "Телеграф", в Украине 24 марта белорусский шпион, который пытался наладить поставки оружия из РФсмог избежать уголовной ответственности.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
Просмотры: 1,269

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Италия, Шпионы, Фото.
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