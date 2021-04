Безопасность Европы на кону: бывший президент Эстонии предложил закрыть ЕС для всех граждан России

Бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес озвучил действенное решение вопроса нависшей над Европой российской угрозы.

По его мнению, для этого надо просто заморозить визы всех россиян, закрыв тем доступ в ЕС.

Об этом он написал в своем Твиттер.

"Возможно, нам нужен тайм-аут для любых, я имею в виду любых визитов из России. До начала вторжения в Крым эти люди высокомерно требовали безвиза с ЕС. Просто заморозьте визы, кроме чрезвычайных семейных обстоятельств. Безопасность Европы на кону. Хватит", - написал он.

Maybe there should be a "time out" for any and I mean *any* visits from Russia.

Up to the invasion of Crimea these people were arrogantly demanding visa-free travel with the EU.

Just freeze visas except for family emergencies.

It is Europe's security at stake.

Enough.

— toomas hendrik ilves (@IlvesToomas) April 17, 2021