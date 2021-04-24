В Сербии от обширного инфаркта умер глава местного отделения мотоклуба Ночные волки Саша Савич. В 2014 году мужчина принимал участие в оккупации Крыма.

О смерти соучастника оккупации сообщили в субботу, 24 апреля, семья байкера и глава мотоклуба Александр Залдостанов "Хирург", пишет портал "Крым. Реалии".

"Хирург" также рассказал, что Савич был награжден российской медалью "За возвращение Крыма". Эту награду вручали ряду лиц, кто в феврале-марте 2014 года принимал участие в оккупации полуострова.

Ранее покойный имел боевой опыт во время войны в Югославии.

Напомним, Залдостанов снова оказался в неловкой ситуации, сказав речь о европейских гостях в РФ на день окончания второй мировой войны. Большинство зрителей так и не поняли, что именно хотел сказать байкер. Все это отразилось в различных шутках в соцсетях.

Также стоит отметить коллаборационистов, принимавших участие в аннексии Крыма, которые обвинили НАТО в агрессии в отношении Российской Федерации. Также они нелицеприятно высказались о роли Украины в отношениях с Альянсом.