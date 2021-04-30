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Тысячи чехов устроили антипутинскую акцию, соблюдая социальную дистанцию: был там и флаг Украины (видео)

Тысячи чехов устроили антипутинскую акцию, соблюдая социальную дистанцию: был там и флаг Украины (видео)
Обновлено 09:03 Сегодня Телеграф

Жители Праги вышли на акцию протеста против явно пророссийской политики президента Чехии Милоша Земана. На акции, в присутствии десяти тысяч человек, был развернут украинский флаг.

Митинг прошел в четверг вечером, 29 апреля, на Вацлавской площади. Несмотря на большое количество участников, все демонстранты были в защитных масках и сохраняли социальную дистанцию из-за коронавирусных ограничений, пишет Deutsche Welle.          

Инициатором протеста стало общественное движение "Миллион мгновений для демократии". Они считают, что Земан отдает Чехию Кремлю, озвучивая тезисы российской пропаганды. Дальнейшее пребывание Земана на посту президента несет прямую угрозу Чехии. На акции также собирали подписи за то чтобы судить Земана по обвинению в государственной измене.

Отметим, на митинге присутствовала и украинская символика, в частности был развернут большой флаг нашего государства.

В последнее время между Чехией и Россией не утихает конфликт, вызванный высылкой российских дипломатов и обвинением Кремля в совершении теракта на территории республики в 2014 году. В ответ Москва выслала 20 чешских дипломатов.

На этом фоне прозвучало заявление Земана, что он не видит доказательств российского следа в взрыве склада боеприпасов во Врбетице. Высылку дипломатов он вообще никак не прокомментировал.

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий Редактор ленты новостей
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Митинг, Россия, Чехия, Протесты, Прага, Милош Земан.
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