Пандемия отступает: сегодня Великобритания сделала серьезный шаг к нормальной жизни

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в понедельник, 17 мая, объявит следующий этап ослабления коронавирусных ограничений в таких административно-политических частях Соединённого Королевства как Англия, Шотландия и Уэльс.

Об этом сообщает в понедельник агентство Reuters.

"Большинство британцев снова смогут свободно обняться, хотя и осторожно, выпить пинту в своем пабе, сесть за стол в помещении или посетить кинотеатр после серии блокировок, которые (власти – ред.) наложили самые строгие ограничения в истории мирного времени", - говорится в заметке.

В целом, с понедельника в Англии будут разрешены собрания до 30 человек на открытом воздухе, двум семьям будет разрешено встречаться в помещении; кафе, бары и рестораны снова откроются для обслуживания в помещениях; жильцам дома-интерната будет разрешено принять пять посетителей; и маски больше не будут обязательными в школах.

"Хотя правила немного отличаются в четырех составных частях Соединенного Королевства, ограничения снимаются с понедельника в Англии, Шотландии и Уэльсе, а в Северной Ирландии они будут смягчены чуть позже", - говорится в заметке.

Джонсон посоветовал людям осторожно обниматься и уведомил о том, что распространение варианта коронавируса, впервые выявленного в Индии, означает, что окончательное возобновление работы в Великобритании в июне может быть отложено.

"Вместе мы достигли еще одной вехи в нашей дорожной карте выхода из изоляции, но мы должны сделать этот следующий шаг с большой долей осторожности", - говорится в заявлении премьер-министра.

Великобритания занимает пятое место в мире и первое место в Европе по количеству погибших от COVID-19, в этом государстве с начала пандемии умерли почти 128 тысяч человек.

Как сообщалось, гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебреесус заявил, что второй год коронавирусной пандемии в мире станет еще более смертоносным, нежели первый.