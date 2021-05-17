Скачать
Понедельник, 17.05.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
"Управление как? - Никак!!!": опубликованы записи чёрных ящиков Ан-26, разбившегося под Чугуевым
"Управление как? - Никак!!!": опубликованы записи чёрных ящиков Ан-26, разбившегося под Чугуевым
Главные события недели: арест Медведчука, стрельба в Казани и отставки в Кабмине
Главные события недели: арест Медведчука, стрельба в Казани и отставки в Кабмине
Непредсказуемый биткоин: выгодный инвестиционный инструмент или афера века?
Непредсказуемый биткоин: выгодный инвестиционный инструмент или афера века?
Пандемия отступает: сегодня Великобритания сделала серьезный шаг к нормальной жизни
Пандемия отступает: сегодня Великобритания сделала серьезный шаг к нормальной жизни

Пандемия отступает: сегодня Великобритания сделала серьезный шаг к нормальной жизни

Пандемия отступает: сегодня Великобритания сделала серьезный шаг к нормальной жизни
Обновлено 09:39 Сегодня Телеграф

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в понедельник, 17 мая, объявит следующий этап ослабления коронавирусных ограничений в таких административно-политических частях Соединённого Королевства как Англия, Шотландия и Уэльс.

Об этом сообщает в понедельник агентство Reuters.

"Большинство британцев снова смогут свободно обняться, хотя и осторожно, выпить пинту в своем пабе, сесть за стол в помещении или посетить кинотеатр после серии блокировок, которые (власти – ред.) наложили самые строгие ограничения в истории мирного времени", - говорится в заметке.

В целом, с понедельника в Англии  будут разрешены собрания до 30 человек на открытом воздухе, двум семьям будет разрешено встречаться в помещении; кафе, бары и рестораны снова откроются для обслуживания в помещениях; жильцам дома-интерната будет разрешено принять пять посетителей; и маски больше не будут обязательными в школах.

"Хотя правила немного отличаются в четырех составных частях Соединенного Королевства, ограничения снимаются с понедельника в Англии, Шотландии и Уэльсе, а в Северной Ирландии они будут смягчены чуть позже", - говорится в заметке.

Джонсон посоветовал людям осторожно обниматься и уведомил о том, что распространение варианта коронавируса, впервые выявленного в Индии, означает, что окончательное возобновление работы в Великобритании в июне может быть отложено.

"Вместе мы достигли еще одной вехи в нашей дорожной карте выхода из изоляции, но мы должны сделать этот следующий шаг с большой долей осторожности", - говорится в заявлении премьер-министра.

Британия вновь рискует потерять Шотландию? О чем говорят последние события в Соединенном Королевстве

Великобритания занимает пятое место в мире и первое место в Европе по количеству погибших от COVID-19, в этом государстве с начала пандемии умерли почти 128 тысяч человек.

Как сообщалось, гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебреесус заявил, что второй год коронавирусной пандемии в мире станет еще более смертоносным, нежели первый.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
Просмотры: 119

Все по теме:

Великобритания, Борис Джонсон, Коронавирус, Ограничения, Ослабление, Covid-19.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Украинцы до сих пор наполняют бюджет захваченного Крыма: как это происходит
02 "Управление как? - Никак!!!": опубликованы записи чёрных ящиков Ан-26, разбившегося под Чугуевым
03 "Не разумею вашу псячу мову": преподаватель из Черноморска оскандалился заявлением об украинском языке
04 Известный украинский инфекционист рассказала, как нельзя лечить коронавирус
05 Нужно выскочить из "минской колеи": Зеленскому озвучили "домашнее задание" накануне встречи с Байденом
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В США сошел с рельсов поезд с опасным веществом: на месте ЧП разгорелся пожар - подробности и видео
В США сошел с рельсов поезд с опасным веществом: на месте ЧП разгорелся пожар - подробности и видео
Чтобы попасть в Украину - нужно будет заплатить: в Беларуси ввели новое правило для автомобилей
Чтобы попасть в Украину - нужно будет заплатить: в Беларуси ввели новое правило для автомобилей
Израиль вновь ударил по Сектору Газа: число погибших почти приблизилось к 200
Израиль вновь ударил по Сектору Газа: число погибших почти приблизилось к 200
&quot;Мисс Вселенная-2020&quot;: названо имя победительницы конкурса красоты (фото, видео)
"Мисс Вселенная-2020": названо имя победительницы конкурса красоты (фото, видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь