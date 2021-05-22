Уроженец Одессы снова возглавил список самых богатых людей Великобритании: кто такой Леонид Блаватник

Список богатейших людей Великобритании вновь возглавил миллиардер Леонид, а после эмиграции из Одессы – Леонард Блаватник.

Об этом пишет британская газета "The Times".

По данным издания, состояние Блаватника в 2021 году достигло 23 млрд фунтов стерлингов (около 892,5 млрд гривень).

В целом ТОП-10 богатейших людей Великобритании выглядит следующим образом:

Леонард "Лен" Блаватник, или Леонид Валентинович Блаватник родился 14 июня 1957 года в Одессе. Иммигрировал из СССР с семьей в возрасте 21 года в 1978 году в США. Живет в Нью-Йорке и Лондоне.

По прибытии в США он закончил Колумбийский университет со степенью бакалавра искусств и бакалавра наук. В 1989 году окончил Гарвардскую школу бизнеса со степенью магистра делового администрирования (MBA).

В 1986 году он основал свою холдинговую компанию Access Industries. В 1991 году со своим другом Виктором Вексельбергом они основали холдинг Access-Renova.

В 90-х годах Вексельберг и Блаватник участвовали в управлении российской алюминиевой промышленностью. В 1996 году они образовали Сибирско-Уральской алюминиевую компанию (СУАЛ), которая в феврале 2007 года была объединена с РУСАЛом и Glencore в наибольшую алюминиевую компанию РУСАЛ.

Однако они не только торговали на Западе алюминием. Огромный доход Блаватнику принесла покупка акций пополам с Вексельбергом на тот момент одной из крупнейших нефтяных компаний России ТНК. А когда в 2003 году они продали частично свои активы британской "ВР", по подсчетам аналитиков, каждый из них получил прибыль приблизительно в $2 млрд.

В мае 2011 года Access Industries приобрела Warner Music Group за $3,3млрд.

В то же время, по данным СМИ, Блаватник слывет философом, который предпочитает уходить от прямых ответов журналистов и вдаваться в размышления и аллегории. "Один из основных законов бытия звучит так: чтобы речь услышали, она как минимум должна быть интересной",— заявил он однажды в ответ на простой вопрос.

Хотя Блаватник избегает публичности, близкие ему люди рассказывают о его прекрасном чувстве юмора.

Также считается, что Блаватник любит Францию и вхож в европейские светские круги. К примеру, ранее СМИ отмечали, что на знаменитом Каннском кинофестивале он был едва ли не единственным гостем из бывшего СССР, полностью интегрированным в мировую киноэлиту и знакомым с боссами американской киноиндустрии.

Стоит отметить, что Блаватник стал гражданином США и несмотря на то, чтоЛондон после Нью-Йорка является вторым его домом, от британского подданства он воздержался.

На данный момент он является членом ученых советов Кембриджского университета, Школы бизнеса Гарвардского университета, а также Тель-Авивского университета. Жениться Блаватник предпочел также на американке Эмили Аппельсон, с которой у него четверо детей.

Блаватник прославился своей поддержкой Республиканской партии США, он регулярно делал пожертвования в избирательные фонды конгрессменов-республиканцев от штата Нью-Йорк.

Также бизнесмен занимается благотворительной деятельностью: посредством своего семейного фонда Blavatnik Family Foundation он делает крупные пожертвования американской еврейской общине, а также Оксфорду.

Как сообщалось, в начале апреля журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг миллиардеров, в котором "засветились" семеро украинцев.