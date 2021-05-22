Скачать
Суббота, 22.05.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
"Все ржавое и гнилое": новые подробности массовой гибели коммунальщиков в России
"Все ржавое и гнилое": новые подробности массовой гибели коммунальщиков в России
"Большая чистка" в правительстве Украины: кого назначили новыми министрами и чего от этих людей ожидать
"Большая чистка" в правительстве Украины: кого назначили новыми министрами и чего от этих людей ожидать
ВСУ несут потери на Донбассе: бевики усилили обстрелы и подключили снайперов
ВСУ несут потери на Донбассе: бевики усилили обстрелы и подключили снайперов
"Россия пытается захватить всю Украину – ей не нужен этот кусок", – журналист Денис Казанский о Донбассе, РФ и Минских переговорах
"Россия пытается захватить всю Украину – ей не нужен этот кусок", – журналист Денис Казанский о Донбассе, РФ и Минских переговорах

Уроженец Одессы снова возглавил список самых богатых людей Великобритании: кто такой Леонид Блаватник

Уроженец Одессы снова возглавил список самых богатых людей Великобритании: кто такой Леонид Блаватник
Обновлено 14:03 Сегодня Телеграф usa.one

Список богатейших людей Великобритании вновь возглавил миллиардер Леонид, а после эмиграции из Одессы – Леонард Блаватник.

Об этом пишет британская газета "The Times".

По данным издания, состояние Блаватника в 2021 году достигло 23 млрд фунтов стерлингов (около 892,5 млрд гривень).

В целом ТОП-10 богатейших людей Великобритании выглядит следующим образом:

ТОП-10 Великобритания

Леонард "Лен" Блаватник, или Леонид Валентинович Блаватник родился 14 июня 1957 года в Одессе. Иммигрировал из СССР с семьей в возрасте 21 года в 1978 году в США. Живет в Нью-Йорке и Лондоне.

Роскошные особняки, которые позволят себе только самые богатые (Фото)

По прибытии в США он закончил Колумбийский университет со степенью бакалавра искусств и бакалавра наук. В 1989 году окончил Гарвардскую школу бизнеса со степенью магистра делового администрирования (MBA).

В 1986 году он основал свою холдинговую компанию Access Industries. В 1991 году со своим другом Виктором Вексельбергом они основали холдинг Access-Renova.

В 90-х годах Вексельберг и Блаватник участвовали в управлении российской алюминиевой промышленностью. В 1996 году они образовали Сибирско-Уральской алюминиевую компанию (СУАЛ), которая в феврале 2007 года была объединена с РУСАЛом и Glencore в наибольшую алюминиевую компанию РУСАЛ.

Девелопер Марк Гинзбург рассказал, как стать миллиардером и объяснил, почему счастье не в деньгах

Однако они не только торговали на Западе алюминием. Огромный доход Блаватнику принесла покупка акций пополам с Вексельбергом на тот момент одной из крупнейших нефтяных компаний России ТНК. А когда в 2003 году они продали частично свои активы британской "ВР", по подсчетам аналитиков, каждый из них получил прибыль приблизительно в $2 млрд.

В мае 2011 года Access Industries приобрела Warner Music Group за $3,3млрд.

В то же время, по данным СМИ, Блаватник слывет философом, который предпочитает уходить от прямых ответов журналистов и вдаваться в размышления и аллегории. "Один из основных законов бытия звучит так: чтобы речь услышали, она как минимум должна быть интересной",— заявил он однажды в ответ на простой вопрос.

Жеваго и Коломойский разбогатели, Порошенко отстает: сколько денег сейчас у самых богатых людей Украины

Хотя Блаватник избегает публичности, близкие ему люди рассказывают о его прекрасном чувстве юмора.

Также считается, что Блаватник любит Францию и вхож в европейские светские круги. К примеру, ранее СМИ отмечали, что на знаменитом Каннском кинофестивале он был едва ли не единственным гостем из бывшего СССР, полностью интегрированным в мировую киноэлиту и знакомым с боссами американской киноиндустрии.

Стоит отметить, что Блаватник стал гражданином США и несмотря на то, чтоЛондон после Нью-Йорка является вторым его домом, от британского подданства он воздержался.

На данный момент он является членом ученых советов Кембриджского университета, Школы бизнеса Гарвардского университета, а также Тель-Авивского университета. Жениться Блаватник предпочел также на американке Эмили Аппельсон, с которой у него четверо детей.

Блаватник прославился своей поддержкой Республиканской партии США, он регулярно делал пожертвования в избирательные фонды конгрессменов-республиканцев от штата Нью-Йорк.

Также бизнесмен занимается благотворительной деятельностью: посредством своего семейного фонда Blavatnik Family Foundation он делает крупные пожертвования американской еврейской общине, а также Оксфорду.

Как сообщалось, в начале апреля журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг миллиардеров, в котором "засветились" семеро украинцев.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
Просмотры: 118

Все по теме:

Одесса, Великобритания, ТОП-10, Биография, Бизнесмен, Состояние, Леонард Блаватник.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Лифчик меня не заставит носить никто": оскорбившая марш вышиванок харьковчанка дала заднюю (видео)
02 "Они ходят и занимаются ху*ней": в Харькове девушка отличилась резким высказыванием о параде вышиванок (видео)
03 Унесло на десятки метров: под Киевом Mercedes на скорости разнес Chevrolet, есть жертвы (фото)
04 Хороший урок для наших элит: почему Украина должна винить в истории с "Северным потоком-2" саму себя
05 Оскорбившую марш вышиванок в Харькове девушку наказали: что произошло
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Уроженец Одессы снова возглавил список самых богатых людей Великобритании: кто такой Леонид Блаватник
Уроженец Одессы снова возглавил список самых богатых людей Великобритании: кто такой Леонид Блаватник
Украинским водителям хотят платить за жалобы на нарушителей ПДД: что об этом известно
Украинским водителям хотят платить за жалобы на нарушителей ПДД: что об этом известно
Молдова открывает границу с Украиной: названа дата
Молдова открывает границу с Украиной: названа дата
Все победители &quot;Евровидения&quot; за последние 20 лет: список и видео выступлений
Все победители "Евровидения" за последние 20 лет: список и видео выступлений
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь