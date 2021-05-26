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Связанное с Кремлем агентство проплачивало громкие фейки о Pfizer в ЕС: что известно

Связанное с Кремлем агентство проплачивало громкие фейки о Pfizer в ЕС: что известно
Обновлено 11:16 Сегодня Телеграф

Ряд ютуберов и блогеров, а также влиятельных лиц во Франции и Германии получили деньги от PR-агентства с очевидными связями в РФ, для ложного информирования подписчиков, что вакцина Pfizer-BioNTech является причиной сотен смертей.

Об этом 25 мая сообщил The Guardian.

Так называемая "маркетинговая платформа влияния", Fazze, сообщала, что имеет офис на 5 Percy Street в Лондоне, однако эта информация оказалась ложной.

25 мая агентство заблокировало свой сайт и профиль в Инстаграм.

Вакцины Pfizer и AstraZeneca показали высокую эффективность против индийского штамма коронавируса

Сообщается, что на прошлой неделе агентство связалось с рядом французских ютуберов, которые занимались вопросами здравоохранения и науки, и попросило их, объяснить, что якобы после вакцинации Pfizer в 3 раза чаще умирают, чем после вакцинации AstraZeneca.

В свою очередь влиятельным лицам было сказано делиться ссылками на YouTube, Инстаграм или ТикТок, а также на отчеты в Le Monde, Реддит и на веб-сайте Ethical Hacker об утечке отчета, содержащего данные, которые якобы подтверждают это утверждение.

Отметим, первую лицензию на выпуск своей вакцины от коронавируса в мире получили компании Pfizer и BioNTech. Их вакцина прошла исследование эффективности, которое показало, что она на 95% защищает от COVID-19. Первой страной, которая одобрила применение вакцины Pfizer, стала Великобритания.

Напомним, что 26 мая в Украину прилетел самолет не по программе COVAX с вакциной производимой компанией Pfizer-BioNTech.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Вакцина, Pfizer-BioNTech.
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