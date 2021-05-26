В Украину прибыла первая партия вакцин от коронавируса, купленная за бюджетные средства (фото)

В Украину прилетел самолет не по программе COVAX с вакциной производимой компанией Pfizer-BioNTech.

Об этом в среду 26 мая сообщили в Телеграм-канале "Сегодня".

Самолет приземлился в аэропорту "Жуляны" в 10:25.

Сообщается, что закупка 170 000 доз прививок осуществлялась за деньги из государственного бюджета страны.

По данным собеседников в Pfizer, рейсы с вакциной будут регулярно летать каждую неделю, и к концу года поставят все планируемые 20 млн доз.

Цена вакцины также не осталась без изменений, специально для Украины ее занизили до "в районе 10-15 долларов". В результате она оказалась меньше, чем другие препараты, которые покупает Украина.

Кадры с места событий:

Отметим, что это первая партия вакцины, которую привезли не в рамках программы COVAX.

Исследования британских ученых показали высокую эффективность вакцины Pfizer-BioNTech в борьбе против штамма коронавируса, который был впервые зафиксирован на территории Индии.

Напомним, что ранее иммунолог рассказал, как не навредить себе после вакцинации.

Тем временем во Франции создают свою вакцину под названием "Sanofi" совместно с GSK, которая уже прошла ряд тестов.