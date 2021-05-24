Украина готовит к запуску паспорта вакцинации: в Офисе президента назвали дату

С 1 июля в Украине планируют запустить "паспорт вакцинации".

Об этом 24 мая сообщили в Офисе Президента на селекторном совещании под председательством президента Украины Владимира Зеленского.

Введение паспортов синхронизируют с соответствующими процессами в Евросоюзе.

На вопрос президента о подготовке "паспортов вакцинации" ему дал ответ вицепремьер-министр Михаил Федоров.

С его слов в стране готовы их ввести через месяц, с 1 июля.

Отметим, в ЕС "COVID-паспорт" планируют ввести также с 1 июля.

Напомним, что ранее еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес рассказала, в чем разница между "сертификатом вакцинации" и "паспортом вакцинации".

При этом во Всемирной организации здравоохранения выступили против введения так называемых паспортов вакцинации для выезда или въезда в страну.