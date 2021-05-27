Скачать
Четверг, 27.05.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
Не бензином единым: что может потерять Украина, отказавшись торговать с Лукашенко
Не бензином единым: что может потерять Украина, отказавшись торговать с Лукашенко
Редкое затмение: человечество в разных уголках мира увидело "кровавую луну" (фото, видео)
Редкое затмение: человечество в разных уголках мира увидело "кровавую луну" (фото, видео)
Лекарство от коронавируса: в США разрешили экспериментальный препарат
Лекарство от коронавируса: в США разрешили экспериментальный препарат
Уже более 50 тысяч украинцев умерло от коронавируса: свежая сводка на 27 мая
Уже более 50 тысяч украинцев умерло от коронавируса: свежая сводка на 27 мая

Германия запустила свои "паспорта вакцинации" от коронавируса (фото)

Германия запустила свои "паспорта вакцинации" от коронавируса (фото)
Обновлено 09:38 Сегодня Телеграф Турпром

В Германии появились "паспорта вакцинации", в которые заносят, в том числе, информацию о прививке от коронавируса Covid-19, что позволит в перспективе путешествовать по Евросоюзу.

Об этом в четверг, 27 мая, пишет Telegram-канал "7 канал Одесса" и публикует фото такого немецкого документа.

Паспорт вакцинации_3

"Каждый, кто получил прививку от короны, получает бумажку, подтверждающую вакцинирование. Во всех странах Евросоюза они будут своими", - говорится в заметке.

Паспорт вакцинации_1

Попасть в ЕС можно будет с паспортом вакцинации, в котором будет отмечена прививка, сделанная зарегистрированным в Евросоюзе средством, либо со справкой о том, что переболел Covid-19, либо с негативным ПЦР-тестом.

Паспорт вакцинации_2

Как сообщалось, в начале мая Европейский Союз определился со сроками запуска паспортов вакцинации.

В Украине также определились со сроками введения паспортов вакцинации, а также процедурой их выдачи.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
Просмотры: 297

Все по теме:

Германия, Коронавирус, Covid-19, паспорт вакцинации.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Украинская теннисистка, которая сведет с ума любого (фото)
02 Подросток покончил с собой из-за преследования после протестов в Беларуси: в сети осталась его предсмертная записка
03 "Под повязкой не видно было глаз": в Беларуси простились с политзаключенным Витольдом Ашурком
04 Кулеба сделал решительное заявление насчет борьбы с "Северным потоком-2"
05 "Работают быстро, под заказ": киевский блогер показал, как автоворы "оттюнинговали" его авто
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Коломойский хотел выдвинуть Тину Кароль на выборы: вскрылись подробности
Коломойский хотел выдвинуть Тину Кароль на выборы: вскрылись подробности
Топ-7 безумно вкусных и легких салатов со шпинатом: пошаговые рецепты с фото
Топ-7 безумно вкусных и легких салатов со шпинатом: пошаговые рецепты с фото
Германия запустила свои &quot;паспорта вакцинации&quot; от коронавируса (фото)
Германия запустила свои "паспорта вакцинации" от коронавируса (фото)
Какой праздник 27 мая: народные приметы и запреты
Какой праздник 27 мая: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь