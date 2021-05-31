Шарий лишился статуса беженца в Литве и объявлен персоной нон грата

Литва аннулировала разыскиваемому в Украине пророссийскому блогеру Анатолию Шарию все документы и объявила его persona non grata.

Об этом сообщает в понедельник, 31 мая, украинское интернет-издание "Украинская правда" со ссылкой на информированный источник в правоохранительных органах.

"По данным источника, это произошло 10 мая 2021 года. Сразу после этого адвокаты Шария сделали запрос, чтобы изучить основания такого решения, и им были переданы соответствующие материалы", – говорится в заметке.

По имеющейся информации, Шарий пользуется услугами одной из самых дорогих адвокатских компаний в Литве.

Вместе с тем, издание "Европейская правда" также со ссылкой на источник пишет, что Шария лишили статуса беженца, полученного им в 2012 году.

"Он получил статус беженца в Литве. Это было во времена Януковича, когда казалось, что он бежит от режима Януковича", - отметил собеседник издания.

Как сообщалось, 1 марта 2021 года СБУ направила в прокуратуру Киева запросы о международной правовой помощи и необходимые материалы для организации и проведения следственных действий на территории других стран в уголовном производстве по делу подозреваемого в госизмене пророссийского блогера-пропагандиста Анатолия Шария.