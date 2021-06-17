Почти месяц спустя в Италии наконец показали видео момента смертельной аварии на канатной дороге

В Сети появилось шокирующее видео, на котором запечатлен момент смертельной аварии на канатной дороге в Италии, где погибло 14 туристов.

Отметим, что ЧП произошло 23 мая на канатной дороге Стреза-Моттароне, которая достигает высоты 1491 метр. Трос подъемника, ведущего на гору над озером Маджоре, оборвался, когда кабина была почти наверху.

Кабина резко остановилась, и люди поехали в обратном направлении, рухнув вниз. Погибло 14 человек, младшему из которых было всего два года. Выжить удалось только одному ребенку - 5-летнему мальчику.

Как сообщалось ранее, в Хмельницкой области упал воздушный шар с пассажирами, в результате чего один человек погиб и пятеро получили травмы.