Евросоюз вновь ударил санкциями по Кремлю и озвучил условиях их отмены

Лидеры стран Европейского союза после саммита 25 июня приняли решение о продлении экономических санкций против России еще на полгода.

Об этом сообщил глава Евросовета Шарль Мишель в Твиттер.

"ЕС будет придерживаться единого и стратегического подхода к России, основанного на 5 руководящих принципах", - написал он.

Мишель заявил, что санкции в отношении РФ будут продлены, добавив, что Москве необходимо сделать свой внос в полное реализацию Минских соглашений.

Кроме того, в Европейском союзе будут искать "новые форматы и условия" для проведения диалога с Россией.

EU will pursue a united & strategic approach to Russia based on 5 guiding principles.



We have rolled over our economic sanctions against Russia: Moscow must do its part to ensure full implementation of Minsk Agreements.



We will explore formats & conditionalities of dialogue. pic.twitter.com/M9nfcB14L5

— Charles Michel (@eucopresident) June 25, 2021