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Первая страна в Европе отменила все карантинные ограничения

Первая страна в Европе отменила все карантинные ограничения
02:28 Сегодня Телеграф Фото: unsplash.com

С 27 июня Исландия сняла карантин. Теперь гражданам не нужно соблюдать соцдистанцию и носить маски.

Об этом сообщили на сайте властей страны.

Таким образом Исландия стала первой из стран Европы, которая отменила все ограничения из-за коронавируса.

В стране, кроме отмены ношения масок и соцдистанцирования сняли ограничения на массовые мероприятия.

"Мы восстанавливаем общество, в котором мы привыкли жить, и к которому мы стремились, с тех пор, как меры закона об эпидемии были активированы из-за пандемии чуть больше года назад", — отметил глава Минздрава Свандс Сваварсдоттир.

В то же время с 1 июля в стране изменять правила проверки на "корону", тех, кто пересек границу. В частности отбора проб на границе и отрицательного теста на COVID не потребуют от вакцинированных путешественников.

Отметим, что Исландии около 88% граждан старше 16 лет привились хотя бы одной дозой вакцины и примерно 60% полностью вакцинировались против коронавируса.

Напомним, что ранее в ВОЗ призвали людей, прошедших вакцинацию не снимать маски и соблюдать меры предосторожности, поскольку "дельта" штамм коронавируса распространяется очень быстро из-за его заразности.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Исландия, Карантин, Коронавирус, Covid-19.
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